Wechsel an Behördenspitze - Das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Aachen hat einen neuen Leiter (FOTO)

Aachen (ots) -Mit einer Feierstunde verabschiedete die Präsidentin desBundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen derBundeswehr, Ulrike Hauröder-Strüning, am 22. August 2018 den Leiterdes Bundeswehr-Dienstleistungszentrums (BwDLZ) Aachen,Regierungsdirektor Norbert Berger, offiziell in den Ruhestand.Gleichzeitig führte sie im Kasino der Donnerberg-Kaserne inEschweiler im Beisein zahlreich geladener Gäste aus Politik, Behördenund Wirtschaft den Nachfolger, Oberregierungsrat Horst-Dieter Paulsin sein Amt ein. Berger stand der Bundeswehr-Ortsbehörde mit rund 700Mitarbeitern seit dem Jahr 2002 vor.Er sei ein "erfahrener" Behördenleiter, sagte die Präsidentin inihrer Festrede. Hauröder-Strüning lobte dessen Einsatz für dieBundeswehr. Der Name Berger stehe für Kontinuität, gutes Basiswissenund Dienstleister vor Ort. Das BwDLZ Aachen habe seine Aufgabenhervorragend bewältigt. Dies ist nicht nur im Inland, sondern auch inzahlreichen Auslandseinsätzen mit knapp 900 Einsatztagen in 2017eindrucksvoll unter Beweis gestellt worden.Die Präsidentin hob zudem die Bedeutung der Dienststelle hervor."Das BwDLZ Aachen betreut rund 7.000 Bundeswehrangehörige imZuständigkeitsbereich und hat anspruchsvolle Kunden undLiegenschaften im Portfolio wie zum Beispiel die Untertageanlage desBundeswehrdepot West in Mechernich, die NATO-Flugplätze Geilenkirchenund Nörvenich, das Mechatronikzentrum Jülich und dasAusbildungszentrum Technik Landsysteme - Heer in Aachen/Eschweiler.36 Liegenschaften mit mehr als 1.200 Gebäuden, das sollte sich jedervor Augen halten", sagte Hauröder-Strüning und führte fort: "Es istwichtig, dass es in einer Region mit interessanten Herausforderungennahtlos weitergeht." Hauröder-Strüning überreichte Berger, dieUrkunde zur Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31. August2018.Pressekontakt:BAIUDBw - PIZ IUDNils Jesumann0228/5504-5522Original-Content von: Presse- und Informationszentrum IUD, übermittelt durch news aktuell