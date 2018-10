Wechsel im ARD-Hauptstadtstudio: Oliver Köhr folgt auf Thomas Baumann

Berlin (ots) - Oliver Köhr wird zum 1. Januar 2019stellvertretender Leiter des ARD-Hauptstadtstudios und dortstellvertretender Chefredakteur Fernsehen. Die Intendantinnen undIntendanten bestätigten einen entsprechenden Vorschlag vonMDR-Intendantin Karola Wille. Der 42-jährige Journalist undPolitikwissenschaftler folgt auf Thomas Baumann, der zum Jahresbeginn2019 auf eigenen Wunsch zum Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)wechselt.ARD-Vorsitzender Ulrich Wilhelm:"Das ARD-Hauptstadtstudio im Herzen Berlins ist ein wichtiger undunverzichtbarer Teil der Berichterstattung. Mein herzlicher Dank giltThomas Baumann, der mit seinem großen Engagement und höchsterjournalistischer Kompetenz die Ereignisse im politischen Berlin fürdie ARD begleitet und eingeordnet hat. Mit Oliver Köhr gewinnen wireinen versierten Nachfolger, der als Fernsehkorrespondent imARD-Hauptstadtstudio bereits wichtige journalistische Akzente setzenkonnte."Oliver Köhr stammt aus Halle in Westfalen und hat an derUniversität Leipzig Journalistik und Politikwissenschaften studiert.Nach Stationen beim Universitätsradio mephisto 97.6 Leipzig sowie alsReporter, Planer und Chef von Dienst in Nachrichtenredaktionen vonHörfunk und Fernsehen des Mitteldeutschen Rundfunks leitete er von2008 bis 2011 das MDR-Studio in Berlin. Seit 2012 ist Oliver KöhrFernsehkorrespondent im ARD-Hauptstadtstudio.Thomas Baumann (57) ist seit Juli 2016 stellvertretender Leiterund stellvertretender Chefredakteur Fernsehen imARD-Hauptstadtstudio. Zuvor war er von 2006 bis 2016ARD-Chefredakteur und stellvertretender Programmdirektor DAS ERSTE.Der aus Hof stammende Journalist und Politikwissenschaftler war fürPrintmedien und den Bayerischen Rundfunk tätig, bevor er 1991 zum MDRwechselte und von 1994 bis 1998 das ARD-Studio in Prag leitete. Von1999 bis 2006 war Thomas Baumann stellvertretender ChefredakteurFernsehen im ARD-Hauptstadtstudio und Moderator des "Bericht ausBerlin".Die Amtszeit von Oliver Köhr läuft bis zum 30. Juni 2021. DiePersonalie steht unter dem Vorbehalt der Befassung des zuständigenAufsichtsgremiums des rbb.Pressefotos zum Download: www.ARD-foto.dePressekontakt:ARD-PressestelleTel: 089 / 5900 - 10565pressestelle@ard.deTwitter: @ARD_PresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell