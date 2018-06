Wechsel in der AGF-Geschäftsführung: Willibald Müller scheidet aus - Anke Weber übernimmt ab sofort

Frankfurt am Main (ots) - Willibald Müller, seit der Einrichtungder AGF Videoforschung GmbH Anfang 2017 deren erster Geschäftsführer,gibt dieses Amt aus persönlichen Gründen ab. Anke Weber, langjährigeLeiterin der AGF-Geschäftsstelle und zuletzt Director Operations derAGF GmbH, übernimmt ab sofort die Geschäftsführung.Martin Berthoud, Vorsitzender des AGF-Aufsichtsrats: "Wirrespektieren die persönliche Entscheidung von Willibald Müller unddanken ihm ausdrücklich für seine engagierte und fachlich versierteAufbauarbeit in der neuen GmbH-Konstellation. Mit Anke Weber könnenwir die Geschäftsführung in die Hände einer sehr erfahrenenAGF-Managerin legen, die die wichtigen Projekte der AGF am Markt wiez.B. die Konvergenzmessung von Bewegtbild und die Sicherung desStandards des bestehenden Systems mit der nötigen Konsistenz undExpertise weiter vorantreiben wird."Anke Weber zu ihrem neuen Verantwortungsbereich: "Mit derkonvergenten Bewegtbildmessung steht die AGF vor einer ihrer größtenHerausforderungen, die wir gemeinsam im Team mit unserem gesamtenKnow-how für den Markt weiter forcieren wollen. Bei Willibald Müllerbedanke ich mich herzlich für die gute und kollegialeZusammenarbeit." Willibald Müller zu seiner Entscheidung, die AGF zuverlassen: "Die Arbeit der JICs zählt zu den wichtigstenHerausforderungen des deutschen Mediamarktes und dabei wünsche ichder gesamten AGF für die Zukunft viel Erfolg."Anke Weber, 52, ist bereits seit Januar 1996 für die AGF tätig undleitete bis zum Übergang in die AGF GmbH alleinverantwortlich derenGeschäftsstelle. Seit Januar 2017 bekleidet sie die Funktion desDirector Operations und ist in alle Themen und Projekte der AGFinvolviert. Vor ihrer AGF-Zeit war Anke Weber fünf Jahre in Sales &Services-Funktionen bei SAT.1 tätig.Willibald Müller, 50, hat vor seiner Tätigkeit bei der AGF seitApril 2015 als CEO Goldbach Germany geleitet und die crossmedialeVermarktung für rund 85 Medienangebote aufgebaut. Von 2012 bis 2015war er Associate Partner bei der Strategieberatung companion. FrühereStationen waren CARAT und MEC.Zur AGF Videoforschung GmbH (www.agf.de)Die AGF Videoforschung GmbH ist der Zusammenschluss der SenderARD, Discovery, Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Media,Sky Deutschland, Sport 1, Tele 5, WeltN24, Viacom und ZDF zurgemeinsamen Durchführung und Weiterentwicklung der kontinuierlichenquantitativen Erfassung der Nutzung von Bewegtbildinhalten inDeutschland einschließlich der Erhebung und Auswertung der Daten. Sieentwickelt ihr Instrumentarium mit einem mehrstelligen jährlichenMillionenbetrag kontinuierlich weiter, um dem Markt täglichverlässliche Daten über die Nutzung von Bewegtbildinhalten zuliefern. Neben den Gesellschaftern wirken Lizenznehmer,Werbungtreibende und die Mediaagenturen aktiv an der Gestaltung derMessung und Forschung in der AGF Videoforschung GmbH mit.Pressekontakt:Aufsichtsratsvorsitzender der AGF Videoforschung GmbHTel. 06131 - 7015200 | Mobil: 0172 - 6124074 |E-Mail: presse@agf.de | www.agf.deTel. 06131 - 7015200 | Mobil: 0172 - 6124074 |E-Mail: presse@agf.de | www.agf.deOriginal-Content von: AGF, übermittelt durch news aktuell