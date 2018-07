Bei einem Wechsel handelt es sich um ein Wertpapier, das besagt, dass bei Fälligkeit des betreffenden Wechsels eine definierte und direkt als Ziffer und Wort benannte Geldsumme entweder an den Aussteller selbst oder an einen namentlich benannten Empfänger zu zahlen ist. Weiterhin enthält ein solcher Wechsel eine so genannte unbedingte Zahlungsanweisung des Ausstellers an den Bezogenen. Damit ist der Wechsel sowohl ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.