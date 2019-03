Webster: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Webster Financial":

Der Webster-Kurs wird am 15.03.2019, 21:33 Uhr an der Heimatbörse New York mit 55,23 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Regionalbanken".

Unsere Analysten haben Webster nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Webster hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,4 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,73%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,34 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Für die Webster sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 1 Buc, 3 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Webster vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Webster. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 56,67 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 1,85 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 55,64 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Die Aktie von Webster gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 13,21 insgesamt 46 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 24,24 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".