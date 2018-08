Website www.zoll.de im neuen Look - Fit für die mobile Nutzung (FOTO)

Bonn (ots) -Die Website des Zolls präsentiert sich ab heute in einem neuen undresponsiven Design, sodass auch Smartphone-Nutzer bequem auf dieZoll-Inhalte zugreifen können.Sie bietet nutzerfreundliche Navigationselemente und verwendeteine zeitgemäße und klare Bildsprache. Zudem verbessert das neueLayout deutlich die Lesbarkeit.Im Fokus des Relaunches standen stets die Bedürfnisse derZielgruppen. Insbesondere für Unternehmen wird es jetzt einfacher:Die Rubrik Fachthemen wird in den Bereich Unternehmen integriert,sodass Firmen dort sowohl Basisinformationen als auch vertieftefachliche Informationen auf einen Blick zur Auswahl vorfinden. Trotzder Umstellung bleiben Inhaltsstruktur und Navigationswege unterhalbder Startseite jedoch gleich, was insbesondere den Nutzerinnen undNutzern, die mit der Website vertraut sind, die Umstellungerleichtern wird.Der Zugriff auf die Fachmeldungen kann nach wie vor bequem von derStartseite aus erfolgen, und zwar mithilfe des gleichnamigen Moduls.Weitere Verbesserungen sind zum Beispiel die Bündelung derService-Angebote und Zoll-Kontakte in der Hauptnavigation, sowie dieauf der Startseite prominent verortete Suchfunktion.Außerdem verfügen die Navigationspunkte Privatpersonen,Unternehmen, Presse, Der Zoll, Service und Kontakt künftig übergroßzügige Aufklappmenüs mit einem erweiterten Themenangebot sowieübersichtlich gestaltete Einstiegsseiten.Das neue Modul "Zoll im Fokus", das auf der Startseite direktunter den Zielgruppeneinstiegen platziert sein wird, präsentiertaktuelle Brennpunktthemen des Zolls.Pressekontakt:GeneralzolldirektionFlorian RichterTelefon: 0228/303-11610florian.richter@zoll.bund.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell