Webportal des Deutschen Volkshochschul-Verbandes unterstützt kommunales Engagement gegen Analphabetismus

Bonn (ots) - Zum Weltalphabetisierungstag am 8. September startetder Deutsche Volkshochschul-Verband e. V. (DVV) ein neuesOnline-Angebot: Das Informationsportal www.grundbildung-planen.debietet Akteuren der kommunalen Bildungslandschaft Ideen, Konzepte undTipps, wie sie das Thema "Kommunale Grundbildung" vor Ort strategischplanen und umsetzen können.In jeder Kommune leben Erwachsene, die nicht ausreichend lesen undschreiben können - bundesweit insgesamt 7,5 Millionen Menschen. DerenIntegration und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben stellt für dieKommunen eine besondere Herausforderung dar. Zudem verursachenmangelnde Grundbildungskenntnisse zusätzliche (Sozial-)Kosten.Das Portal basiert auf den Erfahrungen und Ergebnissen von 20Modellstandorten mit unterschiedlichen regionalen Rahmenbedingungenund Voraussetzungen. Zahlreiche Praxisbeispiele liefern wertvolleAnregungen, wie sich das Thema Grundbildung und AlphabetisierungErwachsener in die kommunale Öffentlichkeit tragen und vor Ortverankern lässt.Unter www.grundbildung-planen.de stehen alle Materialien zumkostenlosen Download zur Verfügung.