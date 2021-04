Webinare: Globale Trends / Branche ist während der Pandemie um ein Vielfaches gewachsen

Danzig / München (ots) - Die Pandemie hat weiterhin starke Auswirkungen auf Online-Veranstaltungen. Laut aktueller Studie der Plattform ClickMeeting (https://clickmeeting.com) werden Webinare dabei vor allem zu Bildungszwecken eingesetzt. Sie machten 2020 über 44,2 % der Online-Veranstaltungen aus. 36,5 % der Online-Events im Jahr 2020 standen in Verbindung mit Vertrieb und Marketing. Diese Kategorie unterteilt sich in Produktdemos (22,5 %), bei denen Webinare eine Lösung sind, um Produkte zu präsentieren und zu verkaufen, sowie Marketing-Events (14%), bei denen es darum geht, Wissen zu teilen, um Leads zu generieren und zu pflegen. Rund 19 % der Online-Veranstaltungen waren geschäftliche Meetings. Insgesamt hat sich die Anzahl der Veranstaltungen auf der ClickMeeting-Plattform 2020 im Vorjahresvergleich um 266 % gesteigert. Im März 2021 nutzten 7.325.702 Anwender die Plattform, darunter 341.249 User in der DACH-Region.Die klassische Webinar-Variante ist immer noch die Beliebteste: 2020 fanden 1.541.925 Live-Webinare auf der Plattform statt. Im ersten Quartal 2021 waren es weltweit 150.162 solcher Veranstaltungen, in der DACH-Region 15.150. Kostenfreie On-Demand-Webinare spielten mit 8.759 Webinaren im Jahr 2020 noch eine kleinere Rolle. Allerdings ist diese Option relativ neu. Der Blick auf die Daten zeigt gleichzeitig, dass 2020 bereits 106.478 kostenfrei automatisierte Webinare stattgefunden haben. Im ersten Quartal dieses Jahres gab es weltweit 31.136 solcher Veranstaltungen, darunter 6.250 in DACH.Funktionen für die Zusammenarbeit, die gemeinsame Arbeit an Projekten und den Informationsaustausch während der Meetings sind seit Beginn der Pandemie noch beliebter geworden. Organisatoren von Online-Events bevorzugten 2020 vor allem das Präsentations-Tool (53 %) sowie das Screen-Sharing, welches bei 18 % der Webkonferenzen zum Einsatz kam. Weitere Plätze belegen Funktionen wie Whiteboard (7 %), YouTube-Integration (6,5 %) und Umfragen (5 %).Details auch in der ClickMeeting-Studie State of Online Events 2021 (https://knowledge.clickmeeting.com/uploads/2021/02/state-of-online-events-2021_DE.pdf?_ga=2.169554401.1939606769.1618217843-1591129140.1588596606).Pressekontakt:Felix Hansel, Tel.: +49 89 6230 3490, hansel@fx-kommunikation.deOriginal-Content von: ClickMeeting, übermittelt durch news aktuell