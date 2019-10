Webhelp - der europäische BPO Marktführer präsentiert neue Strategie, Leitgedanken und visuelle Identität (FOTO)

Nürnberg (ots) - Die in Paris ansässige Webhelp, der europäische BPO (BusinessProcess Outsourcing) Marktführer für Customer Experience und Business Solutions,hat heute eine überarbeitete Markenplattform sowie eine aktualisierte visuelleIdentität vorgestellt. Weltweit führende Marken aus den Bereichen Technologie,Telekommunikation oder Fashion arbeiten seit 20 Jahren erfolgreich mit Webhelpzusammen. Die neue Brand-Identität der Gruppe vereint alle Stärken ihrerMitarbeiter aus 36 Ländern und soll dazu beitragen, eine globaleFührungsposition einzunehmen."Making business more human", die neue Vision der Gruppe, basiert starkauf der bestehenden Unternehmenskultur von Webhelp. Sie basiert auf demWunsch der Verbraucher, emotionale Verbindungen mit den Marken, die sieumgegeben, aufzubauen. Egal in welchen Geschäftsbereichen, Menschen sindimmer Teil des Unternehmens und stehen daher im Mittelpunkt der MarkeWebhelp."Wir bei Webhelp glauben fest daran, dass plötzlich alles lebendig wird,wenn wir den Fokus auf die Menschen um uns herum richten", erklärtOlivier Duha, Mitbegründer und Präsident. "Das gilt sowohl für dieVerbindung zwischen Marken und Konsumenten als auch zwischen Arbeitgebernund Arbeitnehmern oder Kunden und Dienstleistern. Herausforderungen undKundenanliegen zu meistern erfordert Empathie und Phantasie."Die neue Markenidentität, welche in Zusammenarbeit mit den Experten vonFutureBrand entwickelt wurde, präsentiert eine warme, einladende undlebendige Bild- und Farbwelt. Sie spiegelt die People-First-Kultur undGame-Changer-Mentalität der Webhelp-Gruppe wider. Webhelp bietetTausenden von Kunden auf der ganzen Welt Dienstleistungen im BereichCustomer Experience- und Business-Lösungen. Kunden werden in denMittelpunkt aller Aktivitäten gerückt, mit dem Ziel, echte und dauerhaftePartnerschaften aufzubauen.Frédéric Jousset, Mitbegründer und Präsident von Webhelp, ergänzt: "ImLaufe der Jahre haben wir kontinuierlich investiert, in unsereMitarbeiter, und um die Bedürfnisse unserer Kunden nach technologischinnovativen Lösungen zu befriedigen. Wir sind der Meinung, dass neueTechnologien, deren Anwendung Spaß macht, der Schlüssel zum Erfolg sind.Aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Technologien nur inVerbindung mit den Menschen, die sie nutzen, einen Unterschied ausmachenund uns weiterbringen.""Wir freuen uns sehr, das neue Image von Webhelp zu enthüllen. Es sollder Welt besser zum Ausdruck bringen, wer wir sind. Wir haben mitKolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen und Ebenen unseresUnternehmens zusammengearbeitet. Mein Team und ich glauben, dass wir einelangfristige Vision und Marke geschaffen haben und freuen uns sehr überdie Begeisterung unserer zukünftigen Aktionäre, GBL." erklärt SandrineAsseraf, Generalsekretärin der Gruppe.Während des 20-jährigen Firmenbestehens hat sich Webhelp sowohl durchorganisches Wachstum als auch durch Akquisitionen vom Herausforderer zumTop-Player in Europa entwickelt. Mit der neuen Vision und Mission, sowiedurch die enge Zusammenarbeit mit seinen Investitionspartnern willWebhelp diese Position aufrechterhalten und weiter wachsen.Webhelp befindet sich derzeit in der Endphase der Verhandlungen mit GBLals neuen Investitionspartner. GBL soll den aktuellen Investor KKRablösen. Der Abschluss der Transaktion wird noch vor Ende des Jahreserwartet, sobald alle erforderlichen behördlichen Genehmigungenvorliegen.Making business more human - für die erfolgreichsten Marken der Welt.Über WebhelpIn Zeiten ständiger Vernetzung und Künstlicher Intelligenz kommt es umsomehr auf die zwischenmenschlichen Interaktionen an. Sie beeinflussenmaßgeblich das Bild eines Unternehmens in den Herzen und Köpfen derMenschen. Making business more human - das ist der Auftrag von Webhelp.Durch dieses Engagement garantiert Webhelp mehr Kundenzufriedenheit undentwickelt Geschäftslösungen, die einen Mehrwert für die erfolgreichstenUnternehmen der Welt bedeuten.Mit einer Vielzahl an Dienstleistungen ist Webhelp der starke Partner ander Seite ihrer Kunden. Von Customer-Experience-Lösungen überSocial-Media-Betreuung bis hin zu Lösungen im Bereich Zahlungsmanagement.Hunderte von Marken vertrauen Webhelp aufgrund ihrer Mitarbeiter, ihrerUnternehmenskultur, ihrer Innovationskraft und ihrer Technologien.Webhelp ist davon überzeugt, dass Emotionale Intelligenz eine nachhaltigeWirkung hat. Genau wie die Fähigkeit, die richtige Technologie mit einerindividuellen menschlichen Note zu verbinden. Und das ist derentscheidende Unterschied für die Kunden. Mit Webhelp profitieren sie vomEngagement und der Erfahrung von 50.000 Game-Changern an mehr als 140Standorten in 36 Ländern. Dabei bringt jeder seine persönlichenKompetenzen und sein Einfühlungsvermögen in das Unternehmen ein. Webhelpinvestiert in Menschen und deren Arbeitsumfeld. Denn Webhelp weiß, dassMenschen, die sich frei entfalten können, positive Auswirkungen auf dieeigene Firma, deren Kunden und das Geschäft ihrer Partner hat. 