Weber lehnt Scholz-Plan für europäische Arbeitsagentur ab

BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) hat ablehnend auf die von Finanzminister Olaf Scholz vorgeschlagene europäische Arbeitslosenversicherung reagiert. "Europa braucht keine neuen Umverteilungssysteme", sagte Weber der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). Europa brauche Reformbereitschaft, brauche den Willen zu stabilen Haushalten, zu Investitionen.

"Deswegen bin ich äußerst skeptisch gegenüber diesem Vorschlag", sagte der CSU-Politiker. Scholz müsse seine Pläne erst einmal konkretisieren. "Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir in Deutschland in eine Umverteilung zwischen den Arbeitslosenversicherungssystemen in Europa einsteigen."

