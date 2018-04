Weber appelliert an Kompromissbereitschaft in Paris und Berlin

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Vor dem deutsch-französischen Gipfel in Berlin hat der CSU-Europapolitiker Manfred Weber zu Kompromissbereitschaft bei den anstehenden EU-Reformen gemahnt.



"Die Zeiten der roten Linien müssen jetzt zu Ende gehen", sagte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei der Deutschen Presse-Agentur. Nötig sei ein Ringen um die besten Lösungen für Europa.

Bundeskanzlerin Angela Merkel will an diesem Donnerstag mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron unter anderem über die Stärkung der Eurozone sprechen. Gegen Macrons weitreichende Reformpläne gibt es in Berlin vor allem in der Unionsfraktion Bedenken.

Weber meinte jedoch, die Diskussion sei verzerrt. "Richtig ist, dass die Chancen dafür, Europa voranzubringen, die Migration zu steuern und den Euro krisenfest zu machen, nie so gut waren wie heute." Deutschland und Frankreich müssten jetzt mit den EU-Partnern Ergebnisse bringen. "Wenn wir diese Chance verstreichen lassen, riskieren wir mögliche Krisen in Zukunft", warnte der CSU-Vizechef./vsr/DP/zb