Weber: Europa muss 'System Putin in die Knie zwingen'

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, hat die Europäische Union zu baldigen Sanktionen gegen Belarus und Russland aufgefordert.



Mit Blick auf Russland und die Vergiftung des Oppositionellen Alexej Nawalny sagte der CSU-Politiker am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin": "Wir müssen sie bei dem packen, was ihnen am wichtigsten ist: nämlich beim Geld, beim Geldverdienen. Dort muss Europa jetzt Flagge zeigen und das System Putin dann auch in die Knie zwingen." Er denke beispielsweise über eine Visapflicht für russische Eliten oder neue Regelungen gegen Geldwäsche nach.

Auch gegen Belarus müsse Europa nun "schnellstmöglich zur Sanktionsliste kommen". Die Strafmaßnahmen müssten auch den amtierenden Staatspräsidenten Alexander Lukaschenko als "Kopf des Systems" treffen. Im Kern gehe es um den Machterhalt Moskaus und die Angst vor einer Ausbreitung demokratischer Ideen in Richtung Osten./dhu/DP/nas