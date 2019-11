Weber: EU soll noch dieses Jahr über Beitrittsgespräche entscheiden

STRASSBURG (dpa-AFX) - Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, hat die europäischen Staats- und Regierungschefs aufgerufen, noch in diesem Jahr über Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien zu sprechen.



Beim anstehenden EU-Gipfel im Dezember müsse der Europäische Rat grünes Licht dafür geben, sagte Weber am Dienstag im Plenum des Europaparlaments in Straßburg.

Es könne nicht sein, dass einerseits mit der Türkei Beitrittsgespräche geführt werden und auf der andere Seite Nordmazedonien gesagt werde, dass es nicht Mitglied in der Europäischen Union werden dürfe. "Das ist doch verrückt, was wir da machen", sagte Weber.

Was beim EU-Gipfel im Oktober passiert sei, sei eine Tragödie, so der CSU-Politiker. Die EU hatte sich nicht auf den eigentlich erwarteten Beginn von Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und Albanien einigen können. Frankreich, die Niederlande und Dänemark hatten bemängelt, dass die Reform von Justiz und Verwaltung in den beiden Kandidatenländern nicht weit genug gediehen sei. Die EU-Kommission und auch Deutschland waren dagegen für den Beginn der Gespräche./ari/DP/eas