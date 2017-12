Mainz, 21. Dezember 2017 (ots) -In "Offscreen" ist Schauspielerin Sila (Sila Sahin) am Tiefpunktangekommen: In der Soap ist kein Platz mehr für sie, ihr Verlobterhat sie verlassen und ihr Manager will sie in ein Reality-Format fürStars quatschen. Angereichert mit Elementen einer Mockumentary,offenbart die satirische funk-Webserie ab Donnerstag, 21. Dezember2017, 16.00 Uhr, die Licht- und Schattenseiten des deutschenShowgeschäfts. Neben Sila Sahin sind in weiteren Rollen Ralf Richter,Raúl Richter, Susan Sideropoulos, Isabell Horn, Niklas Löffler undviele andere zu sehen. Die Besonderheit: So gut wie alle Darstellerverkörpern sich selbst - jedoch in einer überhöhten, selbstironischenVariante.Sila (Sila Sahin) steckt in der Krise: Ihren Job in einer Soap hatsie ebenso verloren wie ihren Verlobten. Doch ihr Manager, derehemalige Schauspieler Ralf (Ralf Richter), will ihr zu einer steilenKarriere und guten Schlagzeilen verhelfen. Allerdings geht es ihm inerster Linie um seine eigene Provision. Dass Sila das lukrativeAngebot für das Promi-Reality-Format "Camp Desert" ablehnt, passt ihmgar nicht in den Kram. Seelische Unterstützung erhält sie hingegenvon ihren Freundinnen Susan (Susan Sideropoulos) und Isabell (IsabellHorn), aber auch von ihrem alten Freund Niklas (Niklas Löffler), dergerade eine anspruchslose Vorabendserie verlassen hat. Auch er willendlich eine seriöse Schauspielkarriere starten. Da die Angeboteallerdings ausbleiben, quartiert er sich kurzerhand auf Silas Couchein. Zu allem Überfluss platzt dann auch noch Silas alte Liebe Raúl(Raúl Richter) wieder in ihr Leben. Im Schlepptau hat er seine neueFreundin (Wilma Elles), Silas mittlerweile supererfolgreicheSchauspiel-Konkurrentin aus ihrer damaligen Soap.Die ersten drei Folgen von "Offscreen":https://go.funk.net/offscreenhttps://www.instagram.com/offscreenserie/https://www.facebook.com/offscreenserie/http://presse.funk.net/format/offscreen/Ansprechpartner:funk Presseteam, Telefon: 0170 - 9177990, presse@funk.netPresse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über das funk Presseteam, Telefon 0170 -9177990, und über http://presse.funk.net/download/Original-Content von: funk von ARD und ZDF, übermittelt durch news aktuell