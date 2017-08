Web-Doc mit TÜV-Siegel / Erste Software für die digitale Arztvisite hat jetzt den Segen der strengen Prüforganisation (FOTO)

Monheim (ots) -Als erste Web-Doc-Lösung hat die elektronische Visite elVi® dieTÜV-Zertifizierung erhalten. Initiator des Projektes ist der ChirurgDr. Hans-Jürgen Beckmann sowie seine Mitstreiter aus dem ÄrztenetzMedizin und Mehr (MuM) aus Bünde. Damit ist der Weg nun frei für denbundesweiten Einsatz der Software-Lösung, die Patienten, Ärzten undPflegepersonal lange Wege und zahlreiche Mühen erspart.elVi® ist das Gewinnerprojekt des von UCB Innere Medizin undSpringer Medizin gemeinsam ausgelobten Wettbewerbs "Erfolgs-RezeptPraxis -Preis": Ein Projekt, das pfiffige Ideen honoriert, die dieVersorgung der Patienten verbessert oder die Praxisarbeit effizientermacht. Die Idee zu elVi® entstand nach einer halsbrecherischen Fahrtbei Glatteis zu einem Hausbesuch um Mitternacht - ein Bagatellfall,wie sich herausstellte: Lasst uns etwas entwickeln, das dieFernbeurteilung einer Situation ermöglicht, ohne nur auf dieeingeschränkten Möglichkeiten des guten alten Telefons angewiesen zusein.Gemeinsam mit den Softwareentwicklern von La-Well-Systems triebendie praxisorientierten Mediziner ab 2014 das Projekt"telemedizinische Sprechstunde" voran. Erster Einsatzort: EinAltenheim. Per Video verbanden sich Arzt und Patient mitUnterstützung des Pflegepersonals miteinander. Über Peripheriegerätegelangten medizinische Daten via elVi® direkt vom Patienten in dieArztpraxis.Mittlerweile hat elVi® zahlreiche Einsätze absolviert: Über 800Televisiten im Altenheim in Bünde und Umgebung, über 100angeschlossene Arztpraxen in Köln und Bünde mit ungezähltenVideosprechstunden, 40 weitere Anwendungen im Rahmen einesmedizinischen Schulungsprojektes - und täglich werden es mehr. Rund90 Prozent der Mitglieder im Ärztenetzes MuM in Bünde sind mit elVi®ausgestattet, acht weitere Ärztenetze werden im Oktober folgen.Immenser Nutzen für Altenheime - Spitzenmedizin aufs Land bringenGerade im Pflegeheim sind Nutzen und Bedarf der Software immens.Das weiß der Gesetzgeber und fördert deshalb gerne. "Wir wollenSpitzenmedizin auch aufs Land bringen", so MuM-Vorstand Hans-JürgenBeckmann, "und konzentrieren uns auf Projekte, bei der die Softwareden Kontakt zwischen Arzt und Patient unterstützt." Als Arzt alterSchule und aus Leidenschaft käme für den Chirurgen gar nichts anderesin Frage. Aber wenn die demenzkranke Patientin nicht mehr gemeinsammit dem Pflegepersonal stundenlang in Wartezimmern verbringt - undoft Tage braucht, bis der dadurch ausgelöste verschlechterteVerwirrtheitszustand sich wieder auf Normalmaß einpendelt - sondernvon ihrem eigenen Bett aus behandelt werden kann, ist schon vielgewonnen.Nicht nur der Arzt und Pflegepersonal entlasten ihrenvollgepackten Berufsalltag, Patienten sparen ebenfalls Wege undEnergie. Eine dankbare Patientin bringt es auf den Punkt: "Mit meinen94 Jahren komme ich alleine nicht mehr weg. Da bin ich froh, meinenHausarzt auf diese Weise schneller sprechen und sehen zu können." DieKostenersparnis ist ebenfalls beachtlich. Dr.Beckmann hat nacheigenen Berechnungen bei 400 elektronischen Visiten den Kassen rund17.000 EUR für nicht angefallene Krankentransporte erspart und denPflegeheimen 8.194 EUR Lohnkosten. Diese wären andernfalls aufgrundvon Patientenbegleitungen für 417 Pflegestunden angefallen.Für dieses wegweisende Versorgungskonzept in einer immer älterwerdenden Gesellschaft wächst bundesweit die Aufmerksamkeit. Und dieAnmeldung über www.elVi.de ist denkbar einfach. Die Freischaltung derSoftware ermöglicht den sofortigen Einsatz.Pressekontakt:Angelika DreßenT: +49 (0)2173.481377Angelika.Dressen@ucb.comOriginal-Content von: UCB Innere Medizin GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell