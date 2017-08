Berlin (ots) - WebID, Marktführer bei QES-Onlinesignaturen und beiVideo-Identifizierungen von Personen, ist weiter auf Wachstumskurs.Das bei Investoren gefragte FinTech kommt nun in die 2.0-Phase: DerHighTech-Pionier erschließt neue Märkte in Übersee - und entwickeltsich zum allumfassenden Identifikationsdienstleister. Eine Basis desErfolgs ist dabei das umfangreiche Patent ("Verfahren zumVerifizieren der Identität eines Nutzers", DE 10 2013 108 713.2) aufden Online-Identifikationsprozess, welches bereits im Jahr 2012entwickelt und mit Prioritätstag am 12.08.2013 angemeldet wurde. DasDeutsche Patent- und Markenamt hat das WebID-Patent im Juni 2016erteilt. Es ist das einzige Patent der Branche, das mit seinenVerfahrenselementen die Grundlage für das damaligeBaFin-Rundschreiben gebildet hat. Es ist zudem beim EuropäischenPatentamt angemeldet, um den rechtskräftigen Patentschutz mitPrioritätstag 12.08.2013 auf alle dazugehörigen 38 Länder zuerweitern. Zum Start in den neuen Märkten läuft dasPatenterteilungsverfahren bereits in den Wirtschaftsräumen USA,China, Hongkong sowie Indien.Frank Stefan Jorga, Gründer und Geschäftsführer der WebIDSolutions GmbH: "Bis heute konnten wir 1,75 Millionen Nutzer perWebID-Technologie identifizieren. Die Nachfrage durch unsere Kunden,darunter vor allem Banken, Versicherungen undMobilfunkgesellschaften, ist riesig und wächst ständig. Daher habenwir unsere Belegschaft deutlich aufgestockt. Täglich können wir nun10.000 Personen verifizieren und das an 365 Tagen im Jahr. Dieminutiösen Abläufe bei der Personenlegitimierung haben wir selbsterfunden und stetig verfeinert. Für alle Fälle - besondersBetrugsversuche - haben wir Szenarien skizziert, die unserenMitarbeitern klare Entscheidungsvorlagen an die Hand geben. Heutewirkt alles eingespielt und simpel - und gerade das ist das Ergebnismehrjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Diese kreativenLeistungen "made in Germany" - die inzwischen sogar inamtlich-verbindliche Vorgaben und Maßstäbe für die gesamte Brancheeingeflossen sind - wollen wir nun noch stärker auf anderen Märktenanbieten."Mit all den Innovationen wird WebID im kommenden Jahr denamerikanischen Markt erobern. Dabei ist unter anderem ein Standort imSilicon Valley geplant.Frank Stefan Jorga weiter: "Wir bieten höchsteSicherheitsstandards in puncto Datenschutz und Betrugsabwehr. Obwohlim Hintergrund des Anmeldeprozesses dutzende Parameter undSicherheitsmerkmale der Ausweisdokumente gecheckt werden, ist dieOnline-Identitätsprüfung für die Kunden angenehm, einfach undschnell. Dabei entwickeln wir unsere Technologie ständig weiter, undso hat das Unternehmen das neue Verfahren "WebID 2.0" in den Marktgebracht."Zusätzlich zu den bewährten Methoden werden dort folgendeBausteine separat oder in Kombination mit der Video-Identifizierungeingesetzt:1) Bevor sich ein Videocall aufbaut, hält der Nutzer seinAusweisdokument vor die Kamera. Das System überprüft automatisch, obder Ausweis echt ist und zu den 2.500 verschiedenen internationalenIdentitätsdokumenten aus 175 Ländern gehört, die in der wachsendenDatenbank hinterlegt sind. Erst wenn dies der Fall ist, startet derAnruf. Einmal mehr steckt hinter diesem scheinbar einfachen Ablaufein kompliziertes Verfahren: Denn nach 1,75 MillionenAusweisprüfungen verfügt die WebID über Erfahrungen mit zehntausendenentdeckten Fälschungen.2) Das System prüft beim Kunden automatisch die Datenverbindungdahingehend, ob diese stabil genug für einen Videocall oder einenanderen Erfassungsprozess ist und entsprechende Voraussetzungenvorliegen. Erst dann wird die Verbindung aufgebaut. Diese Methode istbesonders kundenfreundlich, da naturgemäß die Abbruchquote drastischsinkt. Eine Kombination mit biometrischer Erkennung ist umsetzbar.3) Kann sich ein Kunde nicht identifizieren, werden ihm automatischalternative Identifikationsmöglichkeiten angeboten, die dynamischgesteuert werden können und teilweise ergänzend von WebID entwickeltwurden.Franz Thomas Fürst, ebenfalls Gründer und Geschäftsführer derWebID Solutions GmbH: "Durch dieses über die letzten Jahreentwickelte WebID-2.0-System werden 2 signifikante Innovationeneingeführt: Für unsere Bestandskunden, die in den Regelungsbereichder BaFin oder der BNetzA fallen, verbessert sich das etablierteVideo-Identifizierungsverfahren hinsichtlich Sicherheit,Kundenfreundlichkeit und Nutzungsquote. Für alle anderen Kunden istes jetzt zudem möglich, neben der klassischen Video-Identifikationauch separat und davon völlig unabhängig ein noch schnelleres undvollautomatisches Identifikationssystem der WebID zu nutzen."Frank Stefan Jorga abschließend: "Wir erfinden täglich neu - aberauch uns selbst. Für unsere Partner und deren Kunden soll alles soeinfach wie möglich sein, aber trotzdem hochsicher. 'Made in Germany'ist weltberühmt, die hohen deutschen Datenschutzstandards ebenfalls.Beides bildet zusammen mit unserer patentierten Innovationskraft undder 'WebID 2.0'-Technologie die Basis, neue Märkte zu erschließen,uns parallel zum Identifikations-Allrounder zu entwickeln undgleichzeitig unsere deutschen und weltweiten Bestandskunden mit immerbesseren Entwicklungen auszustatten."Das Patent der WebID wurde bereits erteilt und ist rechtskräftig.Es ist zudem beim Europäischen Patentamt angemeldet, um denrechtskräftigen Patentschutz mit Prioritätstag 12.08.2013 auf alledazugehörigen 38 Länder zu erweitern. Dies sind Deutschland,Österreich, Schweiz, Belgien, Spanien, Frankreich, Albanien,Bulgarien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland,Finnland, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Kroatien, Ungarn,Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Lettland,Monaco, Mazedonien, Malta, Niederlade, Norwegen, Polen, Portugal,Rumänien, Serbien, Schweden, Slowenien, Slowakei, San Marino und dieTürkei. Zum Start in den neuen Märkten läuft dasPatenterteilungsverfahren bereits in den Wirtschaftsräumen USA,China, Hongkong sowie Indien.Hintergrundinformationen zur WebID Solutions GmbH:Die WebID Solutions GmbH ist als Kopf der WebID-Solutions-Gruppeder europaweit führende Anbieter für rechtskonformeOnline-Vertragsabschluss- und Identifikationsprodukte und weltweiterPionier im Segment der GwG-konformen Video-Identifikation. Seit 2012werden speziell für eCommerce-orientierte Branchen entwickelteLösungen von der Altersprüfung bis zum Online- Vertragsabschlussangeboten.Die WebID Solutions GmbH ist der Erfinder derVideo-Identifizierung (Grundlage des BaFin- Rundschreibens 1/2014(GW) III.) und Inhaber des rechtskräftig erteilten Patents (Nr. 102013 108 713.2) für rechtskonforme Online-Identifikationsprodukteunter Einbindung eines Videocalls.Anfang 2014 wurde die GwG-Konformität von den zuständigenAufsichtsbehörden schriftlich bestätigt. Die Produktlinien sindweltweit einsetzbar. Wichtige Kernmerkmale sind höchst sichere undeinfach integrierbare Schnittstellen, hohe Sicherheitsstandards unddie Konformität mit den rechtlichen Vorgaben.Neben führenden Banken, Kreditkartenunternehmen,Versicherungsgesellschaften und Telekommunikationsunternehmen setzenauch andere Branchen die Produkte ein. Anwendungsbereiche sind dierechtssichere Identifikation von Personen und Unternehmen,Online-Vertragsabschlüsse für anspruchsvolle Produkte wie Kredite unddie Erhöhung der Sicherheit bei Online-Transaktionen.Zu den internationalen Kunden der WebID Solutions GmbH zählenDeutsche Bank, DKB, ING-DiBa, Commerz Finanz, TARGOBANK, BAWAGP.S.K., Vodafone, Barclaycard, Check24, Congstar, WestLotto,Swisscom, Schweizerische Post, Santander, Allianz, Virgin, Tesla undviele weitere mehr.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Christopher RungePublic RelationsTelefon +49 30 340 60 10 - 80Fax +49 30 408173 450E-Mail presse@webid-solutions.deWeb www.webid-solutions.deOriginal-Content von: WebID Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell