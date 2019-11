Das Wearables-Geschäft von Apple sieht “explosives Wachstum”

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Im zweiten Quartal in Folge trug das Segment “Wearables, Home und Accessories” von Apple (WKN:865985) ein gesteigertes Umsatzwachstum zum Geschäft des Technologiekonzerns bei als jedes andere Segment. Die beeindruckende Dynamik des Segments kommt von den steigenden Umsätzen der Wearables-Produkte von Apple – Apple Watch, AirPods und Beats Earphones.

Die starke Performance des Segments im vierten Quartal des Geschäftsjahres von Apple bestätigt, dass die neuesten tragbaren Produkte bei den Verbrauchern gut ankommen – ein gutes Zeichen für das Segment, wenn sich Apple in Richtung Weihnachtszeit bewegt.

Ein wichtiger Wachstumstreiber

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019 stiegen die Umsätze aus den Bereichen Wearables, Home und Accessoires gegenüber dem Vorjahr um 54 %. Das ist eine Beschleunigung von 48 % Wachstum im dritten Quartal und 30 % Wachstum im zweiten Quartal, was die Dynamik des Segments unterstreicht.

Noch beeindruckender ist, dass das Segment zwar nur etwa halb so groß wie die Service-Sparte und ein Fünftel der iPhone-Sparte hat. Doch zusätzlich zu den 4,2 Mrd. US-Dollar, die es im Vorjahresquartal für Apple eingebracht hat, steuerte es 2,3 Mrd. US-Dollar an zusätzlichen Umsätzen bei. Der Gesamtumsatz des Segments von 6,5 Mrd. US-Dollar machte somit 10 % des gesamten Quartalsumsatzes aus – gegenüber 7 % des Umsatzes im Vorjahreszeitraum.

Der größte Treiber des Segments waren natürlich weiterhin die Wearables-Produkte. Der Umsatz mit Wearables-Geräten stieg im Vergleich zum Vorjahr um “weit über 50 %”, sagte CEO Tim Cook in der Verkündung der Ergebnisse zum vierten Quartal. Die Umsätze der Wearables-Geräte brachten neue Q4-Rekorde in jedem Markt, in dem das Unternehmen aktiv ist. Die Produkte Apple Watch, AirPods und Beats profitierten alle von einer “phänomenalen Popularität”, fügte der CEO hinzu.

“Unser Wearables-Geschäft verzeichnete ein explosionsartiges Wachstum und erwirtschaftete mehr Jahresumsatz als zwei Drittel der Unternehmen in den Fortune 500”, fasste Cook den jüngsten Erfolg des Wearables-Geschäfts zusammen.

Stärkeres Wachstum in Sichtweite

Mit Blick auf die Zukunft gibt es gute Gründe zu glauben, dass das Wearables-Geschäft das starke Wachstum weiter vorantreiben wird.

Das Forschungsunternehmen Gartner schätzt, dass die weltweiten Smartwatch-Lieferungen von 74 Mio. im Jahr 2019 auf 115 Mio. im Jahr 2022 steigen werden – eine Prognose, die darauf hindeutet, dass der Markt viel Potenzial hat. Darüber haben etwa 75 % der Käufer der Apple Watch das Gerät noch nie zuvor gekauft. Das deutet darauf hin, dass es für das Produkt erst der Anfang ist.

Der Markt für smarte Kopfhörer ist noch heißer. Gartner schätzt, dass der Absatz von smarten Kopfhörern von 33 Mio. Einheiten im Jahr 2018 auf 158 Mio. Einheiten im Jahr 2022 steigen wird.

Angesichts des soliden Umsatzwachstums im vierten Quartal bei Wearables und der starken Dynamik bei Smart-Watches und smarten Kopfhörern ist der Technologiekonzern gut positioniert, um in der Weihnachtszeit ein größeres Wachstum im Bereich Wearables, Home und Accessoires zu erzielen.

5G-Explosion. Diese Aktie könnte jetzt von der gigantischen Mobilfunk-Revolution profitieren! 5G leitet in Sachen Geschwindigkeit und Reaktionszeit ein neues Zeitalter ein. Es erschließen sich völlig neue Anwendungsfelder für Industrie, Wissenschaft und Entertainment. Zum Beispiel für Virtuelle Realität, Autonomes Fahren, oder das Internet der Dinge.

Dieses Unternehmen ist hervorragend positioniert, um von diesem Jahrhundert-Trend im Mobilfunksektor jetzt möglicherweise massiv zu profitieren. Es ist das kritische Bindeglied für alle Daten, die durch Mobilfunkwellen um die Welt reisen.

Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben. Klick hier für weitere Informationen zu der Aktie, von der wir glauben, dass sie von diesem Trend profitieren wird.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Aktie, die von der gigantischen Mobilfunk-Revolution 5G profitieren kann“ jetzt an!



Dieser Artikel wurde von Daniel Sparks auf Englisch verfasst und am 01.11.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Apple. The Motley Fool hat folgende Optionen: Short Januar 2020 $155 Calls auf Apple und Long Januar 2020 $150 Calls auf Apple und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2020 $150 Calls auf Apple und Short Januar 2020 $155 Calls auf Apple.

Motley Fool Deutschland 2019