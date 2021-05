Wealthy Way: Endlich!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Wealthy Way, die im Segment "Spezialisierte Finanzen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 23.05.2021, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 7.1 HKD.

Die Aussichten für Wealthy Way haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Wealthy Way. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 50 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Wealthy Way momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Wealthy Way auf dieser Basis überverkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Buy"-Rating. Wealthy Way wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 0,72 % ist Wealthy Way im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,06 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 4,34 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Wealthy Way im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Wealthy Way. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

