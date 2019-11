Wealthbridge Acquisition: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Per 19.11.2019, 19:54 Uhr wird für die Aktie Wealthbridge Acquisition am Heimatmarkt NASDAQ CM der Kurs von 10.12 USD angezeigt.

Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Wealthbridge Acquisition. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 50 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Wealthbridge Acquisition momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Wealthbridge Acquisition auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 45,88). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Wealthbridge Acquisition wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Sentiment und Buzz: Wealthbridge Acquisition lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Wealthbridge Acquisition in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Wealthbridge Acquisition-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 10 USD. Der letzte Schlusskurs (10,15 USD) weicht somit +1,5 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (10,11 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,4 Prozent), somit erhält die Wealthbridge Acquisition-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Wealthbridge Acquisition-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.