London (ots/PRNewswire) - Wealth Dynamix (http://www.wealth-dynamix.com/), ein weltweit führender Anbieter von Client Lifecycle Management (CLM)-Lösungen, gab heute seine Auswahl durch das globale Forschungs- und Beratungsunternehmen Celent als Gewinner des XCelent Functionality Award bekannt. Die Auszeichnung wurde veröffentlicht in CelentsCRM Platforms: (https://www.celent.com/insights/854806306)North America Wealth Managements (https://www.celent.com/insights/854806306)Bericht, der die Lösungen von Ebix, Equisoft, NexJ, Salesforce und Wealth Dynamix analysiert hat. Die Rangfolge der Anbieter basiert auf den Kriterien Funktionalität, Kundenstamm, unterstützte Geschäftsbereiche, Technologie, Implementierung, Preise und Support.Die Juroren verliehen der WDX1-Plattform von Wealth Dynamix den ersten Platz für den "Funktionsumfang", nachdem sie die Fähigkeiten der Plattform eingehend geprüft hatten, einschließlich eines ausführlichen Fragebogens und einer Demonstration. WDX1 wurde auch in den Bereichen Customer Relationship Management (CRM), Verwaltung und künstliche Intelligenz (KI), Zusammenarbeit, Selbstverwaltung und mobile Funktionen hoch eingestuft.Der Celent-Analyst Awaad Aamir kommentierte die Auszeichnung mit den Worten "Die WDX1-Lösung bietet umfassende Möglichkeiten für die Betreuung von Kunden und Beratern. Die Umwandlung von Daten in verwertbare Erkenntnisse ist ein herausragendes Merkmal der Lösung, insbesondere die Fähigkeit des Systems, eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden zu erstellen, und seine Workflow-Management-Funktionen."Im Jahr 2020 wurde bei dem Bericht Wealth Management Client Onboarding Platforms (https://www.celent.com/insights/381028849) von Celent WDX1 mit dem XCelent Overall Award ausgezeichnet.WDX1 (https://www.wealth-dynamix.com/client-lifecycle-management/) ist das Flaggschiff der mehrfach ausgezeichneten Client Lifecycle Management (CLM)-Lösung von Wealth Dynamix, die entwickelt wurde, um die komplexen Anforderungen von Vermögensverwaltungsunternehmen über eine einzige, einheitliche Plattform zu unterstützen. Seine Funktionen umfassen den gesamten Kundenlebenszyklus, einschließlich Kundenakquisition, Kundenbindung, digitales Onboarding, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Relationship Management und laufende Kundenbetreuung.Gary Linieres (https://www.linkedin.com/in/garylinieres/), CEO und Gründer von Wealth Dynamix, erklärte: "Dass wir von Celent zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren mit den XCelent Awards ausgezeichnet wurden, bestätigt unsere Fähigkeit, Effizienz, verwertbare Erkenntnisse und Compliance mit Hilfe von Spitzentechnologien, einschließlich KI und der Cloud, zu liefern. Mit zehn Jahren Erfahrung und einem ganzen Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von CRM- und CLM-Lösungen speziell für die Vermögensverwaltung spezialisiert hat, sind wir sehr stolz darauf, dass branchenführende globale Unternehmen wie Crédit Agricole Indosuez Wealth Management, Rothschild & Co und Quilter Cheviot WDX1 nutzen, um einen außergewöhnlichen, kundenorientierten Service zu bieten."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1587112/Wealth_Dynamix_XCelent_Functionality_Award.jpgPressekontakt:Lucy HeavensLeiterin Marketingconnect@wealth-dynamix.com+44 7387 287 722Original-Content von: Wealth Dynamix, übermittelt durch news aktuell