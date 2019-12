"We wisch you a Merry Christmas": Vergölst startet neues Werbeformat zur Weihnachtszeit

Hannover (ots) - Mit dem Werbespot "We wisch you a Merry Christmas" betritt derReifen- und Autoservice-Dienstleister Vergölst neue Pfade in Sachen Marketing.Der Videoclip wird pünktlich zur Weihnachtszeit im Kino gezeigt sowie über diesozialen Medien verbreitet.Was macht eine Gospelsängerin in einer Autowerkstatt? Im Videoclip der VergölstGmbH zumindest vollbringt sie ein kleines Weihnachtswunder. Eine tristeSchwarz-Weiß-Szenerie: Aus dem Radio tönt ein Weihnachtslied, während in derAutowerkstatt gearbeitet wird. Plötzlich betritt - zunächst unbemerkt von denfleißigen Monteuren - eine Gospelsängerin die (Hebe-)Bühne und greift zum Mikro:Beim eingängigen Jingle "We wisch you a Merry Christmas" verwandelt sich derangegraute Arbeitsalltag wie von Zauberhand in eine schillerndeWeihnachtskulisse. Passend zum Refrain wird ein Scheibenwischerblatt spontan zumZauberstab umfunktioniert, der die Welt in ein poppiges Vergölst Gelb taucht. Esdauert nicht lange, dann legen die Mitarbeiter eine Tanzperformance imgoldgelben Funkenregen hin und feiern eine rauschende Weihnachtsparty.Mehr Informationen stehen unter www.vergoelst.de/weihnachten.html bereit.Pressekontakt:Marcel SchasseManager Content & Kommunikationmarcel.schasse@vergoelst.de0511/93820567Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63105/4458078OTS: Vergölst GmbHOriginal-Content von: Vergölst GmbH, übermittelt durch news aktuell