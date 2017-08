Unterföhring (ots) -Kleine Leute, große Stimmen - We want you! Bis Ende August ist "TheVoice Kids" noch auf Talentsuche. Der letzte Termin der Scouting-Tourfindet am 25. und 26. August im Dorint Hotel am Main Taunus Zentrumin Frankfurt statt.Neha (8, Seeheim-Jugenheim) aus Hessen sang sich 2017 bei "The VoiceKids" in die Herzen der Zuschauer: "Das werde ich mein ganzes Lebennicht vergessen. Hier bin ich einen Tag ein Popstar." Hesse Andrej(12, Sachsenhausen) verzauberte die Coaches in den Blind Auditions imvergangenen Jahr mit Shawn Mendes "Three Empty Words": "Ich habe dieMusikshow von Anfang an verfolgt und wollte schon immer unbedingtmitmachen."Alle Gesangstalente zwischen acht und 14 Jahren, die wie Neha undAndrej die "The Voice Kids"-Bühne rocken möchten, können sich inFrankfurt noch für die neue Staffel der Musikshow bewerben. AlleInfos zur Anmeldung unterhttps://www.sat1.de/tv/the-voice-kids/bewerbung.Scouting "The Voice Kids": Freitag, den 25. August., ab 10.00 Uhr undSamstag, den 26. August, ab 9.00 Uhr, Dorint Hotel am Main TaunusZentrum (Main-Taunus-Zentrum 1, 65843 Sulzbach)Mehr Infos zu "The Voice Kids" unter www.TheVoiceKids.dePressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [89] 9507-1182Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell