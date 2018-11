"We are all animals" - Metal-Queen Doro Pesch setzt starkes Zeichen für Tierrechte in neuem PETA-Motiv

Stuttgart (ots) -Ihr Herz schlägt nicht nur für Heavy Metal: Rock-Ikone Doro Peschmeldet sich mit voller Power und einer wichtigen Botschaft kurz vordem Start ihrer Europatournee nicht nur bei ihren Fans zurück.Gemeinsam mit PETA wirbt die Vegetarierin mit einer neuenFoto-Kampagne für Respekt gegenüber allen Lebewesen. Ganz inMetal-Manier in ein mit Nieten besetztes Kunstleder-Outfit gehülltreckt die Sängerin dabei unter dem Motto "Wir sind alle Tiere" (Weare all animals) die Faust in die Höhe. In einer für Doros Musiktypisch mystischen Szene stärken ihr verschiedene Tiere - vom Hundüber eine Kuh bis zu einem Löwen - den Rücken."Wir alle empfinden Schmerz, Liebe, Freude und Angst, egal obMensch, Hund oder Schwein", so Doro Pesch in der PETA-Kampagne. "AlsMenschen haben wir eine besondere Verantwortung gegenüber den Tieren.Deshalb esse ich kein Fleisch und trage ausschließlich Kunstleder."Das neue Motiv begleitet die Musikerin auch auf ihrenDeutschland-Konzerten, die am 16. November beginnen. Für die Fanserhältlich ist es als Postkarte an den Merchandising-Ständen. Dasssie nötige Kraft für ihre Shows hat, führt Doro auch auf ihrevegetarische Ernährung zurück: "Auf der Bühne bin ich zwei Stundenlang in Voll-Action. Seit ich Vegetariern bin fühle ich mich fitter,gesünder, hab' mehr Energie und auch ein viel reineres Gewissen",sagt sie im Making-of-Video der Tierrechtsorganisation.Bereits vor 12 Jahren setzte sich Doro zum ersten Mal mit einemPETA-Fotomotiv für Tiere ein. Mit der Frage "In welcher Haut steckenSie?" machte sie auf die Tierquälerei bei der Produktion von Lederaufmerksam.PETAs Motto lautet in Teilen, dass Tiere nicht dazu da sind, dasswir sie essen oder anziehen. In den Agrarfabriken werden die Tierewie Maschinen behandelt. Dabei verdienen sie es, gerade weil sie dieFähigkeit zu leiden besitzen, ein Leben frei von Leid und Ausbeutungzu leben. Alternativen zu Fleisch und Leder gibt es heute viele, sodass kein Tier für unsere Ernährung und Bekleidung sterben muss.Vegane Fleischalternativen bestehen häufig aus Soja, Weizen, aberauch aus Erbsen- oder Reisprotein, Lupinen und Hirse. Statt zuTierleder können Konsumenten zu Kunstleder, Leder aus Ananasfasern,Kork und anderen pflanzlichen Materialien greifen.Veganer führen nicht nur ein gesünderes Leben, jeder Einzelnebewahrt auch bis zu 50 Tiere pro Jahr vor dem Tod in Tierfabriken,Schlachthöfen oder auf Fischerbooten. Mit dem kostenlosenVeganstart-Programm der Tierrechtsorganisation gelingt der Umstiegauf eine rein pflanzliche Ernährung spielend leicht.Weitere Informationen:https://www.peta.de/doro-peschhttps://www.peta.de/themen/fleischhttp://leder.peta.de/leiden-fur-leder/http://veganstart.de/https://www.doromusic.de/index2_de.phpPressekontakt:Denis Schimmelpfennig, +49 711 860591-528, DenisS@peta.deOriginal-Content von: PETA Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell