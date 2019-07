Unterföhring (ots) -Super-Quoten in Serie für die neue ProSieben-Show "The MaskedSinger": Die Musik-Rate-Show triumphiert mit 27,2 Prozent Marktanteil(Zuschauer 14-49 Jahre) in der Prime Time und ist mit deutlichemAbstand Tagessieger am Donnerstag. ProSieben freut sich über dieTagesmarktführung mit fantastischen 16,6 Prozent Marktanteil.Ruth Moschner knackt die Super-Nuss und landet zum zweiten Mal inFolge einen Volltreffer: Nicht David Hasselhoff, nicht Samu Haber,nicht Wladimir Klitschko, sondern das schwedische Super-Model MarcusSchenkenberg ist das Super-Eichhorn. Für "The Masked Singer" standder 50-Jährige zum ersten Mal als Sänger auf der Bühne: "Zuerstwollte ich nicht mitmachen. Ich kann nicht singen. Nachdem ich einpaar Folgen der US-Version gesehen und erfahren habe, dass ich einSuper-Eichhörnchen sein soll, habe ich es mir nochmal überlegt. Ichliebe Nüsse (lacht)." Als Nicht-Sänger bereitete Marcus Schenkenbergjeder Auftritt Herzklopfen: "Der Szene im Vorspann mit den GirlsBackstage war einfach, das macht großen Spaß. Die echteHerausforderung beginnt, wenn es auf die Bühne geht. Ich habe jetzteine komplett neue Wahrnehmung von allen Künstlern, die gleichzeitigsingen und tanzen. Ich kann kaum glauben, dass ich es soweitgeschafft habe."Der Astronaut, der Engel, der Grashüpfer, der Kudu, das Monster undder Panther singen in der fünften Liveshow von "The Masked Singer"nächsten Donnerstag, 25. Juli, um 20:15 Uhr live auf ProSieben um denEinzug ins Finale. Welcher Undercover-Sänger muss noch vor derletzten Show seine Maske fallen lassen?"The Masked Singer" immer donnerstags, 20:15 Uhr, LIVE aufProSieben und auf Joyn.Fotos aus der Show sowie weitere Infos gibt es unterhttp://presse.prosieben.de/themaskedsinger und www.themaskedsinger.deFolge verpasst?Kein Problem! sixx zeigt die aktuelle "The Masked Singer"-Ausgabeimmer direkt einen Tag nach der Ausstrahlung, freitags, um 20:15 Uhr.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 19.07.2019 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 89 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea Werner, Jamin SchlanderTel. +49 89 9507-1167, -1185Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comJamin.Schlander@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell