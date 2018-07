WeWork Creator Awards / WeWork fördert aufstrebende Unternehmen in Deutschland (FOTO)

Berlin (ots) -Die WeWork Creator Awards finden am 15. November zum zweiten Malin Berlin statt- Gewinner des "Business Venture Awards" erhalten bis zu 360.000US-Dollar Funding- Bewerbungsfrist für GründerInnen und Unternehmen ist der 28.September 2018WeWork startet zum zweiten Mal die Creator Awards in Berlin - eineglobale Initiative, die Künstler, kreative Köpfe, NGOs undUnternehmen aus allen Branchen und Gründungsphasen für besondereIdeen auszeichnet. Im vergangenen Jahr hat WeWork mit diesem Konzeptweltweit über 17 Millionen USD an 187 Gewinner ausgeschüttet,darunter über eine Millionen US-Dollar auch an deutsche Gründer.Der BewerbungsprozessUm mitzumachen, können GründerInnen und Unternehmen ab sofort ein90-sekündiges Video online unter we.co/applyberlin einreichen, in demsie ihre Idee und Vision vorstellen. Dabei lohnt sich allein dieTeilnahme: Jeder qualifizierte Bewerber bzw. jede Bewerberin erhälteine 12-monatige "We Membership" und damit kostenlosen Zugang zuallen WeWork-Standorten weltweit.Ausgewählte Gründerinnen und Gründer werden nach Bewerbungsschlussim nächsten Schritt zu einem Pitch in eines der zahlreichen deutschenWeWork-Büros eingeladen. Eine Jury aus Branchenexperten wählt hierdie Finalisten aus, die am 15. November nach Berlin zum deutschenFinale fahren dürfen. Hier winken den Gewinnern des "Business VentureAwards" nach einem Pitch auf der Bühne vor über 1.000 Zuschauernzwischen 130.000 und 360.000 USD Funding von WeWork. Die Prämie wirdin Form eines SAFE Investments investiert.Neben gewinnorientierten Unternehmen können sich beim CreatorAward auch Künstler und Sozialunternehmen bewerben, in den weiterenKategorien "Non-Profit Award" sowie "Performing Arts Award". WeitereInformationen gibt es hier. Für die Berlin Creator Awards ist esnotwendig, in Deutschland oder den Niederlanden ansässig zu sein.Das Finale in BerlinDas regionale Finale für Deutschland und die Niederlande findet am15. November im Rahmen eines großen Events mit über 1.000 Teilnehmernin der Arena Berlin statt. Neben den Pitches der Award-Finalistenbietet das Event einen Marktplatz mit regionalen Produkten, einenFood Court, eine Jobmesse, Keynote Interviews und eine Vielzahl vonWorkshops mit Vordenkern, kreativen Genies und Social-Influencern.Die Awards enden mit einer großen After Party mit DJ. Die Teilnahmeist kostenlos und offen für alle Interessenten."Mit den Creator Awards wollen wir Künstlern, NGOs undUnternehmern aus allen Branchen eine Bühne geben, um jeneanzuerkennen, die neue Wege gehen und echte Veränderungen anstreben",sagt Eugen Miropolski, CEO von WeWork Europe, Israel und Pacific.Zu den Gewinnern der Creator Awards 2017 zählt Cynthia Salim,Gründerin und CEO von Citizen's Mark, einer Modemarke, die aufnachhaltige Textilien, Produktion und Lieferketten vonGeschäftskleidung für Frauen setzt. "Die WeWork Creator Awards habenwesentlich zum Durchbruch meines Unternehmens beigetragen. Mit derFinanzierung konnte ich in einen professionellen Fotografen undMarketingmaßnahmen investieren, um unsere Zielgruppe zu erreichen.Neben der finanziellen Unterstützung wurde ich außerdem gemeinsam mitanderen Gewinner zu fantastischen Business-Workshops mit renommiertenExperten eingeladen, die mir sehr geholfen haben ", beschreibt Salimihre Erfahrung. Im Mai launchte sie mit Citizens Mark eineKickstarter-Kampagne für einen neuen nachhaltigen Stoff fürDamenblusen (Better Than Silk), die innerhalb von wenigen Wochen ihrFunding-Ziel erreichte.Über WeWorkWeWork ist eine globale Plattform, die ihren Mitgliedern einweltweites Netzwerk, stilvolle Arbeitsräume und zahlreiche BusinessServices an über 283 Standorten bietet. Durch ein Zusammenspiel vonGemeinschaft, neuesten Technologien und modernem Design erschafftWeWork ein Umfeld, in dem seine Mitglieder sich austauschen,produktiv arbeiten und innovative Ideen schaffen können. DieWeWork-Community besteht aus kreativen Köpfen und Unternehmenjeglicher Größe und Branche - von Startups über Think Tanks bis hinzu Fortune 500 Companies. Doch die WeWork-Community arbeitet nichtnur nebeneinander, sondern auch miteinander. 70% derWeWork-Mitglieder haben bereits zusammengearbeitet.2010 von Adam Neumann und Miguel McKelvey in New York gegründet,beschäftigt WeWork mittlerweile über 6.000 Mitarbeiter weltweit. ZurWeWork-Community zählen über 253.000 Mitglieder und 40.000Unternehmen in 74 Städten, darunter Berlin, Hamburg und Frankfurt amMain und ab Sommer 2018 München.Pressekontakt:Julia Tennerwework@piabo.net030 257 620 524Original-Content von: WeWork, übermittelt durch news aktuell