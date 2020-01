WeWatch Security: Sicherheitsdienstleistungen sind Vertrauenssache

Berlin (ots) - Vom Objektschutz und Eventschutz bis hin zu Empfangs-, Revier-und Interventionsdienst - das Dienstleistungsportfolio von professionellenSicherheitsunternehmen erstreckt sich über diverse sicherheitsrelevanteBereiche. Umso wichtiger ist die Auswahl eines seriösen Dienstleisters."Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital", sagt Kevin Wieding,Geschäftsführer der Berliner WeWatch Security Service GmbH, "denn Mitarbeitersind gerade bei einem Sicherheitsdienstleister der Faktor, mit dessen Qualitätalles steht oder fällt". Professionelle Sicherheitsunternehmen investieren ausdiesem Grund erheblich in die Aus- und Weiterbildung ihres Personals.Beispielweise haben die Gesellschafter von WeWatch Security Service die LuBAkademie GmbH ins Leben gerufen. Dieser zertifizierte Bildungsträger bietetzahlreiche Qualifizierungsmöglichkeiten für Mitarbeiter und auch fürQuereinsteiger in das Sicherheitsgewerbe.Eine solide Ausbildung ist für das anspruchsvolle Berufsbild auch zwingenderforderlich. Professionelle Sicherheitskräfte müssen nicht nur physische undmentale Fitness, fachliches Wissen und Können sowie Zuverlässigkeit, sondernauch kultivierte Umgangsformen und eine ausgeprägte Dienstleistungsbereitschaftmitbringen. "Das ist den besonderen Erwartungen jener Kunden geschuldet, welcheuns mit Sicherheitsdienstleistungen für Empfänge, Galaveranstaltungen und andereexklusive Anlässe mit gehobenem Publikum betrauen, und die ungeteilt positiveResonanz auf unser Personal zeigt uns, dass wir höchsten Ansprüchen genügen",konstatiert WeWatch Security Chef Kevin Wieding.Um den eigenen, hohen Ansprüchen gerecht zu werden, haben die WeWatch SecurityGründer Kevin Wieding und Thomas Lesnik seit der Unternehmensgründung im Jahr2013 konsequent auf Qualität und Kundenzufriedenheit gesetzt. Im Mittelpunkt derUnternehmensstrategie steht dabei die Qualität der Leistungen. Deshalb wurdenschon frühzeitig ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem (QM) eingeführtund ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) etabliert, der alleMitarbeiter einschließt.Einen besonderen Stellenwert misst die WeWatch Security Service zudem derKundenfreundlichkeit bei. "Unsere Kunden sollen sich durch uns nicht nur sicherfühlen, sondern auch bestens betreut", fasst Wieding den besonderen Anspruch desUnternehmens zusammen. "Dass der Begriff Service in unserem Firmennamen steht,erinnert uns täglich daran." Erlebbar wird die Kundenfreundlichkeit nichtzuletzt in der Kommunikation zwischen dem Sicherheitsdienstleister und seinenKunden: in der Verbindlichkeit von Absprachen, der Erreichbarkeit derAnsprechpartner, dem bereitwilligen Eingehen auf Kundenwünsche, der Flexibilitätbei kurzfristigen Änderungen sowie der Umsicht und Hilfsbereitschaft derSicherheitsmitarbeiter vor Ort.In dem zunehmenden Wettbewerb um gute Mitarbeiter punktet die WeWatch SecurityService mit leistungsgerechter und selbstverständlich pünktlicher Bezahlungsowie vielseitigen Aufstiegsmöglichkeiten auch durch sein Betriebsklima, dasdurch Offenheit, Fairness, gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung geprägtist. "Dadurch gewinnen die Mitarbeiter das Bewusstsein, Teil einer starkenGemeinschaft zu sein, auf die sie sich verlassen können und die auf ihreFähigkeiten und Einsatzbereitschaft vertraut", erklärt Kevin Wieding. Das gibtjedem einzelnen Teammitglied die Sicherheit, die er für seineverantwortungsvolle Arbeit braucht - und die er schließlich alsSicherheitsleistung an den Kunden weitergibt. "Das war von Anfang an unsereUnternehmenskultur", ergänzt Thomas Lesnik, "und sie wird von den erfahrenenMitarbeitern immer an die neuen weitervermittelt."Der kundenorientierte Ansatz der WeWatch Security Service hat sich positiv aufdie Unternehmensentwicklung ausgewirkt. Seit ihrer Gründung sind Umsätze undMitarbeiterzahlen Jahr für Jahr weit über dem Branchendurchschnitt gestiegen. Inder jüngsten Ausgabe des Magazins FOCUS BUSINESS (Heft 3/2019) wurde WeWatchSecurity Service zum "Wachstumschampion 2020" gekürt. Mit einemdurchschnittlichen jährlichen Wachstum von 92% belegte es den 2. Platz in derBranchengruppe "Wirtschaftliche und private Dienstleistungen" und den 54. Platzin der Gesamtwertung aller deutschen Unternehmen. Bedingung für die Aufnahme indie Liste war ein Mindestumsatz von 100.000 EUR im Jahr 2015 und von 1,8 Mio EURim Jahr 2018.Die beiden Geschäftsführer sind stolz auf ihren Erfolg, aber sie haben nichtvor, sich darauf auszuruhen. "Der gute Ruf, den wir uns inzwischen erarbeitethaben, will jeden Tag und bei jedem Kunden neu erarbeitet werden", erklärt KevinWieding, welcher die Strategie des Unternehmens verantwortet. Und der"Wachstumschampion 2020" will weiter expandieren. Für die beiden Geschäftsführerist dabei aber eines klar: "Unser Wachstum war nie Selbstzweck, und es wird auchnie auf Kosten unserer Qualität gehen!"