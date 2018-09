WeDo Technologies schließt Vertrag mit einem führenden nordamerikanischen Dienstleister für die Bereitstellung seiner Umsatzsicherungs- und Betrugsmanagement-Suite auf Amazon Web Services ab

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Washington (ots/PRNewswire) -WeDo Technologies, branchenweit führend im Bereich Umsatzsicherungund Betrugsmanagement, freut sich sehr, bekannt geben zu können, dassein führender nordamerikanischer Telekommunikationsdienstleister sichzur Sicherung seines Mobilgeschäfts für die integrierteUmsatzsicherungs- (Revenue Assurance, RA) undBetrugsmanagement-Lösung von WeDo Technologies entschieden hat. DieLösung von WeDo läuft auf Amazon Web Services (AWS) und gibt demAnbieter die Möglichkeit, Umsatzverluste bei der Markteinführungneuer Leistungen zu vermeiden und gleichzeitig Kunden vor Betrug zuschützen.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/460947/WeDo_Technologies_Logo.jpg )(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/747744/Amazon_Web_Services_Logo.jpgDer Dienstleister führt kontinuierlich neue Leistungen ein undwollte sicherstellen, dass er über ein zukunftsfähigesUmsatzsicherungs- und Betrugsmanagementsystem verfügt. Um dieIntegration in die bestehende Cloud-basierte BSS-Infrastruktur (BSS =Business Support System) des Anbieters zu erleichtern, wird dieRAID-Software von WeDo auf AWS bereitgestellt. Dies bietet einhöheres Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit und senkt dieBetriebskosten.Rui Paiva, Chief Executive Officer von WeDo Technologies, äußertesich wie folgt:"WeDo freut sich sehr darüber, eine der innovativstenMobilfunkmarken in Amerika bei der Beschleunigung ihrerWachstumsstrategie zu unterstützen. Mit unserer auf AWS laufendenRAID-Lösung stehen dem Anbieter jetzt stets die neuestenAktualisierungen in Sachen Betrugserkennung und Umsatzsicherung zurVerfügung. Hierzu gehören auch Fähigkeiten im Hinblick aufmaschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, mit denen künftigeRisiken und Herausforderungen bewältigt werden können."In der Kommunikationsbranche findet ein immer stärkerer Wandel hinzur Nutzung einer Cloud-basierten Infrastruktur statt, um sich dienötigen Flexibilitäts-, Skalierbarkeits- und Kosteneffizienzvorteilezu sichern, um agil und konkurrenzfähig sein zu können. Rui Paivaerwähnte auch Folgendes: "Die RAID-Software von WeDo Technologiesgibt Kommunikationsanbietern die Möglichkeit, sich diese Vorteile inallen Bereichen ihrer Umsatzsicherungs- undBetrugsmanagement-Programme zu sichern."Die RAID-Cloud-Lösung bietet eine einfachere, schnellere undintelligentere Herangehensweise an das Betrugsmanagement in derTelekommunikation. Durch die Nutzung der Cloud reduziert RAID dieIntegrationszeiten und -kosten dank seines selbstgesteuerten,benutzerfreundlichen und unmittelbaren Onboarding-Vorgangs. Mit RAIDkönnen Betreiber gegen Roaming-, Bypass- und IRSF-Betrug vorgehen undkünftig für Umsatzschwund anfällige Bereiche identifizieren. Dievorgefertigten Betrugs- und RA-Module von RAID bieten umfangreicheVerwaltungsfunktionen, die sich in die Cloud-Analytics-Services vonAWS integrieren lassen, um die Abonnenten- und Kundennutzungtiefgehender analysieren zu können.Neben RAID-Bereitstellungen auf AWS arbeitet WeDo Technologiesauch daran, die Markteinführungszeiten für Risikomanagementlösungenim Bereich Internet of Things (IoT) zu verkürzen. WeDo Technologiesbietet AW- IoT-Kunden einen umfassenden Schutz und hilft ihnen so beider Reaktion auf einige der schwierigsten Probleme rund umIoT-Sicherung und Betrugsmanagement.WeDo Technologies wird jetzt in der Lage sein, das Potenzial desInternet of Things um fortschrittliche Betrugsmanagementfunktionen zuergänzen. Der Ansatz wird Kommunikationsdienstleister (CommunicationsService Providers, CSP) in die Lage versetzen und dazu inspirieren,"assurance by design" im IoT-Bereich neu zu definieren - durch dieErstellung neuer Geschäftsmodelle und das Ausloten innovativerHerangehensweisen an verschiedene Chancen, die sich in der Branchebieten.Über WeDo TechnologiesWeDo Technologies ist seit 2007 in den USA aktiv. Das Unternehmenist mit seinen Risikomanagement-Software-Lösungen weltweitbranchenführend in den Bereichen Revenue Assurance(http://www.wedotechnologies.com/en/revenue-assurance) undBetrugsmanagement(http://www.wedotechnologies.com/en/fraud-management).WeDo Technologies bietet Software und sachkundige Beratung fürTelekommunikationsbetreiber und Kommunikationsdienstleister auf derganzen Welt. Aktuell verfügt das Unternehmen über Kunden in 108Ländern sowie ein Netzwerk aus mehr als 600 hochqualifiziertenprofessionellen Experten. Es hat Niederlassungen auf der ganzen Welt:in den USA, Europa, der Region Asien-Pazifik, dem Nahen Osten, inAfrika sowie in Mittel- und Südamerika.Die Software von WeDo Technologies analysiert große Datenmengenund ermöglicht die Überwachung, Kontrolle, Verwaltung und Optimierungvon Prozessen. So können Umsätze geschützt und Risiken gemildertwerden.WeDo Technologies verfügt über mehr als 200 Kunden - daruntereinige der weltweit führenden Blue-Chip-Unternehmen - und gilt seitlangem als kontinuierlich innovativer Anbieter, der den Erfolg seinerKunden entlang einer ununterbrochenen Transformation sichert.WeDo Technologies. Know The Unknown.http://www.wedotechnologies.comDie aktuellsten Neuigkeiten auf @WeDoNewsPressekontakt:QUEXOR GROUP INC.Barbara Henrisbhenris@quexor.comMobil: +1(703)470-9446PR und Unternehmenskommunikation - WeDo TechnologiesInez Corrêa de Sáinez.sa@wedotechnologies.comMobil: +351-939650788Produktmarketing und Analystenbeziehungen - WeDo TechnologiesCarlos MarquesCarlos.Marques@wedotechnologies.comMobil: +351-939650124Original-Content von: WeDo Technologies, übermittelt durch news aktuell