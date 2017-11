WeDo Technologies ist Gastgeber einer Konferenz in Miami (Florida) zur Umsatzsicherung und Betrugsbekämpfung

Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) -An der ersten jährlichen User Group of the Americas-Konferenznahmen Experten von 25 Serviceanbietern und aus 10 Ländern teil.WeDo Technologies, der weltweit führende Anbieter vonUmsatzsicherung und Betrugsbekämpfung, versammelte vom 19. bis 20.Oktober mehr als 120 Telekommunikationsexperten in Miami (Florida),um die mit dem dynamischen Telekommunikationsgeschäft unserer Zeitverbundenen Herausforderungen zu diskutieren. Themen wie die digitaleTransformation, das Internet der Dinge (IoT), Big Data Analytics,soziale Medien und 5G schaffen sowohl Gelegenheiten als auch Risikenfür Serviceanbieter und deren Kunden.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/460947/WeDo_Technologies_Logo.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/598640/WeDo_Technologies.jpg )Die erste Global User Group-Konferenz von WeDo Technologies fand2006 statt und wird weiterhin jedes Jahr in Portugal abgehalten. IhrZiel ist ein intensiverer und vermehrter Erfahrungsaustausch zwischenden Telekommunikationsanbietern der Welt. Inzwischen finden auchregionale Konferenzen rund um die Welt statt. Die diesjährigeVeranstaltung in Miami (Florida) zählte Teilnehmer aus 14 Ländern inallen Teilen der Amerikas. Auf der Tagesordnung standen Redner vonCablevision, Oi, Telefonica, MTN und TPx Communications zu Themen wieUmsatzsicherung, Betrugsbekämpfung, 5G, Roaming, Sicherheit, Bonitätund Inkasso."Auf diesen Veranstaltungen möchten wir einen Austausch von Ideenund Best Practices zwischen Betreibern anregen, die oft vor dengleichen Problemen und Herausforderungen stehen", erklärt AlexandreMarques, Vice President für Südamerika. "Wir alle sind derBetrugsbekämpfung, der Risikominderung und der Bewältigung vonHerausforderungen in der heute so dynamischenTelekommunikationsindustrie verpflichtet, und diese Anstrengungenbringen uns zusammen."Während der zweitätigen Veranstaltung tauschten die TeilnehmerIdeen aus und präsentierten praktische Fallbeispiele. WeDoTechnologies zeigte die Entwicklung seiner Lösungen auf,einschließlich seiner schnellen Reaktion auf Änderungen in derTelekommunikationsindustrie in Form seines SaaS-basierten RAID.Cloud(https://raid.cloud/). Diese Plattform bietet modulare undvorkonfigurierte, nahezu unmittelbar integrierbare Funktionen zurBetrugsbekämpfung und damit eine einfachere und schnellere Methodezum Betrugsmanagement in der Telekommunikationsindustrie."Mit dem Internet der Dinge lässt sich eine große Vielfalt vonneuen Geschäften, Geräten und ,Dingen' miteinander verbinden. DieMöglichkeiten sind enorm, aber so auch die Risiken. Mit zunehmenderKomplexität steigt auch das Potenzial für Betrug und Umsatzverlust.Die Herausforderung in der Telekommunikationsbranche liegt in derRisikominderung und Geschäftssicherheit", so Thomas Steagall, VicePresident für Nordamerika und die Karibik. "Mit Cloud-Services wieRAID.Cloud können Telekommunikationsanbieter jetzt die rapidezunehmenden kritischen Betrugsprobleme schneller und kostengünstigerangehen."WeDo Technologies beginnt das Jahr 2018 mit seiner Asia UserGroup-Konferenz im Grand Hyatt in Kuala Lumpur, Malaysia vom 24. bis25. Januar. Detaillierte Informationen zu weiteren Veranstaltungenfinden Sie auf unserer Website(http://ww1.wedotechnologies.com/en/events/).Informationen zu WeDo TechnologiesWeDo Technologies wurde 2001 gegründet und ist marktführend in denBereichen Umsatzsicherung(http://www.wedotechnologies.com/en/revenue-assurance) undBetrugsbekämpfung(http://www.wedotechnologies.com/en/fraud-management) mithilfe vonSoftwarelösungen zum integrierten Risikomanagement.WeDo Technologies bietet Software und Sachverständigenberatung fürTelekommunikations-, Medien und Technologieunternehmen weltweit,derzeit in 108 Ländern und über ein Netzwerk von mehr als 600hochqualifizierten Fachkräften. Unsere Niederlassungen sind überallauf der Welt verteilt: in den USA, Europa, Asien-Pazifik, Nahost,Afrika sowie Mittel- und Südamerika.Die Software von WeDo Technologies analysiert große Datenmengenzur Überwachung, Kontrolle, Verwaltung und Optimierung von Prozessenzur Umsatzsicherung und Risikominderung.Mit mehr als 180 Kunden - darunter einige weltweit führendeBlue-Chip-Unternehmen - gilt WeDo Technologies schon lange alszuverlässiger Innovator, der seinen Kunden selbst angesichtskontinuierlicher Transformation immer wieder zum Erfolg verhilft.WeDo Technologies. Know The Unknown .Finden Sie unsere nächstgelegene Niederlassung:http://www.wedotechnologies.com/en/officeshttp://www.wedotechnologies.comAktuellste Nachrichten finden Sie unter @WeDoNewsPressekontakt:QUEXOR GROUP INC.Barbara Henrisbhenris@quexor.comMobil: +1-(703)-470-9446PR und Corporate CommunicationsWeDo TechnologiesInez Corrêa de Sáinez.sa@wedotechnologies.comMobil: +351-939-650-788Product Marketing und Analyst RelationsWeDo TechnologiesCarlos MarquesCarlos.Marques@wedotechnologies.comMobil: +351-939-650-124Original-Content von: WeDo Technologies, übermittelt durch news aktuell