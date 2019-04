WeDo Technologies gibt Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 bekannt

Washington (ots/PRNewswire) - WeDo Technologies, das weltweitführende Unternehmen in den Bereichen Ertragssicherung undBetrugsmanagement, baut seine Marktführerschaft bei Softwarelösungenfür das Risikomanagement nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2018weiter aus, das die Akquisition neuer Kunden, die Erweiterung seinesProduktportfolios und die Erweiterung seiner Präsenz auf der ganzenWelt sowie in neue Branchen umfasste.Die finanziellen Highlights des Geschäftsjahres 2018:- Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz blieb stabilbei ~50 %- Der Auftragseingang stieg auf über 60 Mio. EUR, darunter 14 %Wachstum bei Managed Services- Der Auftragsbestand betrug 42,8 Mio. EUR, ein Wachstum von 9 %gegenüber 2017- Starkes EBITA-Wachstum gegenüber dem VorjahrDie operativen Highlights des Geschäftsjahres 2018:- Erhöhte Kundenpräsenz durch 12 neue Kunden in Europa, MEA,Nordamerika, APAC und Südamerika- Weiterer Ausbau der Präsenz in der Telekommunikationsbranche beigleichzeitiger Ausweitung der globalen Präsenz in den BereichenEnergie, Einzelhandel, Banken, Versicherungen und Gesundheitswesen- Einführung von RAID 8.0 zusammen mit neuen Produktmodulen, die KI,maschinelles Lernen und erweiterte Analysefunktionen bieten- Implementierung neuer Live-Installationen von RAID.Cloud, seinerCloud-nativen SaaS-Lösung- Bekanntgabe einer Vereinbarung mit Amazon Web Services- Von Gartner in seinem CSP Fraud Management Report als "Vendor toWatch" positioniert- Ausgezeichnet mit dem Market Leadership Award for FinancialAssurance von Frost & SullivanRui Paiva, CEO von WeDo Technologies, kommentierte:"2018 war auf breiter Front ein herausragendes Jahr für WeDo.Unsere Konzentration auf Investitionen in unser Produktportfolio unddie Förderung von Innovationen hat sich bei den weltweit führendenAnbietern von Kommunikations-, Energie-, Einzelhandels-, Banken-,Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen durchgesetzt.Ich freue mich besonders über die zunehmende Dynamik, die unsereRAID.Cloud SaaS-Lösung auf dem Markt gewinnt, da sie die wachsendeAkzeptanz von Cloud-basierten Angeboten durch CSPs zeigt. Ich dankeunseren Kunden und Partnern, die uns jeden Tag ihr Vertrauenschenken, damit wir unsere Versprechen einlösen können. Außerdemmöchte ich dem WeDo-Team auf der ganzen Welt danken, das maßgeblichdazu beigetragen hat, den Kundenerfolg zu sichern und unsereMarktführerschaft zu stärken."Die Risikomanagementlösungen von WeDo, die Betrugsmanagement,Ertragssicherung und Unternehmenssicherung umfassen, bieten einumfangreiches Instrumentarium zur Unterstützung der digitalenTransformationsstrategien von CSPs bei der Vorbereitung auf 5G undIoT. Zusätzlich zu den Funktionen für maschinelles Lernen und KI istdie RAID-Risikomanagementplattform eine lokale bzw. Cloud-basiertePlattform, die CSPs und Bluechip-Dienstleistern eine konkurrenzloseSkalierbarkeit und Flexibilität bietet.Informationen zu WeDo TechnologiesWeDo Technologies wurde 2001 gegründet und ist der Marktführer fürSoftwarelösungen in den Bereichen Ertragssicherung undBetrugsmanagement für Telekommunikations-, Medien- undTechnologieunternehmen weltweit.WeDo Technologies bietet Risikomanagement- undBusiness-Management-Software sowie Expertenberatung und -Analyse inüber 105 Ländern über ein Netzwerk von mehr als 600hochqualifizierten Fachleuten in Europa, den USA, Lateinamerika,Afrika, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum.Die Risikomanagementlösungen von WeDo Technologies analysierengroße Datenmengen und ermöglichen die Überwachung und Kontrolle vonProzessen, die den Schutz der Einnahmen und die Risikominderunggewährleisten. Die Business-Management-Lösungen ermöglichen dieAutomatisierung und Optimierung zahlreicher Geschäftsprozesse, wiebeispielsweise leistungsbezogene Vergütungen, Inkasso undRoaming-Management.WeDo Technologies kann auf mehr als 200 Kunden verweisen -darunter einige der weltweit führenden Blue-Chip-Unternehmen - undgilt seit langem als konstanter Innovator, der den Erfolg seinerKunden durch kontinuierliche Erneuerung sichert.WeDo Technologies. Know The Unknown.www.wedotechnologies.comPressekontakt:QUEXOR GROUP INC.Barbara Henrisbhenris@quexor.comMobil: +1-(703)-470-9446WeDo TechnologiesSara Machado - Leiterin Marketingkommunikationsara.machado@wedotechnologies.comTel. +351-210-111-400Logo:https://mma.prnewswire.com/media/460947/WeDo_Technologies_Logo.jpgOriginal-Content von: WeDo Technologies, übermittelt durch news aktuell