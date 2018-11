WeChat tut sich mit Google, Game Closure und Entwicklern in Übersee zusammen, um das Mini Games-Ökosystem zu erweitern

San Francisco (ots/PRNewswire) - Als mobile App mit mehr als 1Milliarde aktiver Nutzer hat sich WeChat zu einem der weltweitgrößten sozialen Netzwerke entwickelt, das eine breite Palette anFunktionen anbietet, von sozialen Medien über Nachrichten und lokaleDienste bis hin zu Zahlungen. Mit so einer großen Nutzerbasis hatWeChat ein enormes Potenzial in der Vermarktung sozialer Medien.- Entwickler aus Übersee sind sehr an WeChat Mini Games interessiert.Bildunterschrift: WeChat Mini Games führt und unterstütztEntwickler rund um den Globus.WeChat informierte die Branche auf der gestrigen WeChat Mini GamesEntwicklerkonferenz in San Francisco über die bisherigen Leistungenvon Mini Games. Die WeChat Mini Games-Plattform, die inzwischen über300 Millionen Nutzer hat, brachte viele erfolgreiche Minigameshervor, darunter zwei, die auf der Konferenz vorgestellt wurden:Wegoing und Tencent Billiards. Wegoing kann über 100 Millionenregistrierte Nutzer vorweisen und Tencent Billiards erreichte eintägliches Transaktionsvolumen von mehr als 10 Millionen CNY und eine30-Tage-Nutzerverbleibquote von 40 %. Außerdem beschrieb WeChat aufder Konferenz Methoden zur Monetisierung des Verkehrs durchArtikelkauf und Werbung innerhalb der Spiele. Spieleentwicklerfreuten sich zu hören, dass sie 100 % des monatlichenIn-Game-Transaktionsvolumens bis zu 500.000 CNY und 60 % des Betragsüber 500.000 CNY erhalten. Außerdem bekommen Spieleentwickler bis zu50 % der In-Game-Werbeeinnahmen ausgezahlt. Das enorme kommerziellePotenzial von WeChat macht diese Ertragsverteilungsratenausgesprochen attraktiv. Für die Entwickler wird der künftigeSchwerpunkt auf der Integration der besonderen Funktionen von WeChatin unterhaltsame Spiele für die Nutzer liegen.- Top-Entwickler übernehmen die Führung auf der laufenden WeChat MiniGames-PlattformBildunterschrift: Der Erfolg von zwei Entwicklern aus Überseesteigert das Vertrauen weiterer Entwickler, sich schnellstmöglich mitWeChat Mini Games zu befassen.Einige Branchengiganten aus Übersee haben bereits ihre eigenenKreationen in das Mini Games-Ökosystem eingebracht: Google mit GuessMy Sketch und Game Closure mit Linsane Hoops. Beide Minispiele habeneinen hervorragenden Eindruck in der Minigames-Community gemacht."Guess My Sketch" von Google zeichnet sich durch seinen einfachen undkreativen Spielverlauf sowie das interaktive Spiel mit Freunden aus,das es unter den Nutzern so beliebt macht. "Linsane Hoops" von GameClosure zog Spieler vor allem mit seiner beliebtenFreunde-versus-Funktion an, die den Wettstreit mit WeChat-Freundenauf schnelle und interessante Weise optimiert. Es ist ganz deutlichzu sehen, dass die besonderen Eigenschaften von WeChat bei derEntwicklung berücksichtigt wurden und dass dies wiederum zum Erfolgdieser Minigames beitrug. Der Erfolg dieser zwei Entwickler ausÜbersee dient anderen Entwicklern als Referenz wie auch alsErmutigung, selbst ebenfalls WeChat Mini Games zu entwickeln.Am Ende der Konferenz kristallisiert sich heraus, dass WeChat MiniGames in Zukunft immer mehr Entwickler aus Übersee anziehen wird. Undgemeinsam mit diesen Entwicklern wird WeChat weiterhin nach mehrWachstum und neuen Möglichkeiten im Mini Games-Ökosystem suchen.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/786733/WeChat_Mini_Games.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/786734/Wechat.jpgPressekontakt:KK86-186-8034-8098chenqin@gdinsight.comOriginal-Content von: WeChat Mini Games, übermittelt durch news aktuell