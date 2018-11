WeChat Mini Games läutet neue Ära des Gaming ein

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - WeChat, auf derBeliebtheitsskala bei mobilen Apps und sozialen Netzwerken weltweitganz oben, veranstaltet am 12. November in San Francisco seineallererste WeChat Mini Game Developer Conference. WeChat bietet einereiche Funktionsvielfalt für soziale Medien, News, lokale Services,Unterhaltung und vieles mehr. Es zählt jeden Monat mehr als 1Milliarde aktive Nutzer, bei denen es sich als Tool für den modernenLifestyle fest etabliert hat. Und auch für die Wirtschaft undEntwickler bietet es enormen kommerziellen Wert und Potenzial.Seit WeChat Mini Games im Dezember 2017 an den Start ging, ist esfür WeChat zu einer zentralen Plattform geworden und hat immer mehrEntwickler zur Mitarbeit angelockt. Mit der riesigen Nutzerbasis vonWeChat hat WeChat Mini Games für Entwickler durch In-Game-Käufe undWerbung eine beträchtliche kommerzielle Rendite erbracht. Aber dieWeChat Mini Games-Plattform legt jetzt erst richtig los, und dasWachstumspotenzial ist gigantisch.Darüber hinaus arbeitet WeChat intensiv daran, Entwickler durchtechnischen Support bestmöglich zu unterstützen. Mit neuenLeistungsmerkmalen und API-Verbesserungen will WeChat die Entwicklungvereinfachen und mehr kreative Freiheit ermöglichen. WeChat MiniGames unterstützt derzeit die gängigsten Entwicklungs-Engines derBranche. Außerdem hat WeChat mehr als 30 Leistungsmerkmale deseinzigartigen WeChat-Ökosystems wie beispielsweise Friends Rankingsund Versus Matches sowie mehr als 200 APIs integriert. WeChat MiniGames läutet ein neues Gaming-Zeitalter ein, und WeChat wird auchzukünftig die Entwickler-Gemeinde dazu inspirieren, durch diebequeme, innovative offene Plattform das Spielerlebnis aufzuwerten.Die WeChat Mini Game Developer Conference ist eine offizielleEinladung von WeChat an Entwickler im Ausland, sich dem blühendenMini Games-Ökosystem anzuschließen. Die Konferenz will das Signalsenden, dass sich für die Branche am Horizont eine brandneuePerspektive abzeichnet. Alle Entwickler sind eingeladen, dem MiniGames-Ökosystem beizutreten und aktiv daran mitzuarbeiten!Hier geht es zur Anmeldung:https://wechatminigamesanfrancisco.splashthat.com/Foto -https://mma.prnewswire.com/media/779570/WECHAT_MINI_san_francisco.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/779578/WECHAT_MINI_qr_code.jpgPressekontakt:KK+86-186-8034-8098chenqin@gdinsight.comOriginal-Content von: WeChat Mini Games, übermittelt durch news aktuell