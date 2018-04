Wdh: US-Sanktionen lassen Aluminiumpreis um 13 Prozent steigen

LONDON (awp international) - Die jüngsten US-Sanktionen gegen Russland haben den Weltmarktpreis für Aluminium stark nach oben getrieben. Bis Mittwochmittag (MESZ) kletterte der Kurs an der Londoner Rohstoffbörse bis auf 2266,50 US-Dollar je Tonne. Das waren 13 Prozent beziehungsweise über 260 Dollar mehr als vor Bekanntgabe der Sanktionen am Freitag. Damit zeichnet sich der stärkste Preisanstieg in so kurzer Zeit seit ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten