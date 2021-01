Wd-: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Per 20.01.2021, 01:00 Uhr wird für die Aktie Wd- am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 279.32 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Haushaltsprodukte".

Nach einem bewährten Schema haben wir Wd- auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Wd- verläuft aktuell bei 210,43 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 278,4 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +32,3 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 262,63 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Wd--Aktie der aktuellen Differenz von +6 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Wd- als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 353 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 26,8 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 278,4 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Wd- mit einem Wert von 53,23 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Haushaltsprodukte" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 30,89 , womit sich ein Abstand von 72 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

