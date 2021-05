Wd-: Ist es vollbracht?

Per 18.05.2021, 18:54 Uhr wird für die Aktie Wd- am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 245.16 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Haushaltsprodukte".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 47,03 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Wd- damit 37,27 Prozent über dem Durchschnitt (9,75 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushaltsprodukte" beträgt 14,63 Prozent. Wd- liegt aktuell 32,4 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Wd- liegt mit einer Dividendenrendite von 1,14 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Haushaltsprodukte"-Branche hat einen Wert von 3,02, wodurch sich eine Differenz von -1,88 Prozent zur Wd--Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Analysteneinschätzung: Wd- erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Wd- vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (295 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 21,37 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 243,06 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Wd- erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

