Waze - projiziere die Verkehrs- und Navigations-App auf den Bildschirm deines Autos und steuere sie mit deiner Stimme

DEARBORN, Michigan, USA (ots) -- Ford und Waze haben sich zusammengetan, um dieCommunity-basierte Verkehrs- und Navigations-App über das iPhone inFord-Fahrzeugen verfügbar zu machen- Waze ist kompatibel mit Ford SYNC® AppLink® und kann über dasiPhone einfach an ein mit SYNC 3 ausgestattetes Fahrzeugangeschlossen werden, um die App direkt auf dem Touchscreen desFahrzeugs verfügbar zu machen- Für Besitzer von Fahrzeugen mit Ford SYNC 3-Ausstattungermöglicht Waze einen einfacheren Zugriff auf Funktionen wie dasAuffinden effizienter Verkehrswege oder die Meldung vonVerkehrsunfällenWaze-Nutzer auf der ganzen Welt können den Echtzeit-Verkehrs- undNavigationsdienst der App jetzt über SYNC® AppLink® auf denTouchscreen von Ford-Fahrzeugen projizieren und über Sprachbefehlesteuern. Für Besitzer von Ford-Fahrzeugen, die mit demKommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3 ausgestattetsind, ermöglicht dies eine vereinfachte Nutzung von Funktionen wiedas Auffinden effizienter Verkehrswege oder die Meldung vonVerkehrsunfällen. Um die Waze-App zu verwenden, verbinden Kundeneinfach ihr iPhone über die USB-Schnittstelle mit ihrem Ford-Fahrzeugund können im Anschluss die App auf dem Touchscreen des Fahrzeugssehen. Dank Ford SYNC® AppLink® können Nutzer der App nun über dasgroße Fahrzeug-Display auf die Funktionen der App zugreifen, dieSprachsteuerung erfolgt über das bordeigene Mikrofon- undLautsprechersystem."Unser Ziel ist es, Autofahrern den Zugriff aufSmartphone-Funktionen, Apps und Dienste, die ihnen am Herzen liegen,so einfach wie möglich zu machen, ohne dass sie ihr mobiles Endgerätunterwegs von Hand bedienen müssen", sagte Don Butler, ExecutiveDirector, Connected Vehicle Platform and Products, Ford MotorCompany. "Mit der Einbindung von Waze erhalten unsere Kunden im Autoalle Vorteile, die sie von der App gewohnt sind, mit dem zusätzlichenLuxus, sie auf einem größeren Bildschirm zu erleben".Neben Verkehrsinformationen beinhaltet die Integration von Waze inFord-Fahrzeuge auch aktuelle App-Updates, wie zum BeispielSprachsteuerung. Zu den Funktionen gehören unter anderem zusätzlicheNavigationsoptionen oder die Vorhersage von genaueren Ankunftszeiten."Wir freuen uns, dass Fahrer von Ford SYNC 3-fähigen Fahrzeugennun Waze für iOS von ihrem Sitz aus nutzen können", sagte Jens Baron,Product Lead, In-Car Applications, Waze. "Dank unserer weltweitenGemeinschaft von Fahrern, die das Kartenmaterial stets in Echtzeitaktualisieren, profitieren sie auch von den besten Routen und genauenelektronischen Reiseinformationen. Das hilft uns bei unserer Mission,die Verkehrsbelastung zu minimieren".Um optimale Fahrempfehlungen und Verkehrs-Updates bereitzustellen,nutzt Waze das digitale Crowdsourcing zum Sammeln und Abgleichen vonDaten. Autofahrer geben einfach ihr Ziel ein und fahren mitaktivierter App, um Daten mit der gesamten Waze-Community zu teilen.Gleichzeitig können die Menschen eine aktive Rolle übernehmen, indemsie Infos über Unfälle, Gefahren oder Routenänderungen, die bisherunbekannt waren, untereinander austauschen.Durch diese Zusammenarbeit helfen sich die App-Anwendergegenseitig dabei, die Qualität ihrer Fahrten, beispielsweise imRahmen des täglichen Pendelns, zu verbessern. Durch die Verwendungvon Waze können Autofahrer überlastete Straßen zugunsten von wenigerbefahrenen Routen meiden oder sehen, wann ihre Freunde jeweilseingegebene Fahrziele erreichen werden.Zugriff und Verwendung von Waze über SYNC AppLink in IhremFord-FahrzeugUm in einem Ford-Fahrzeug mittels AppLink auf Waze zugreifen zukönnen, benötigen Sie SYNC 3 in der Softwareversion 3.0 oder höher.Außerdem benötigen Sie iOS 11.3 und die heruntergeladene Waze App aufIhrem Smartphone. Die Waze-App finden Sie unter: http://ots.de/c7ZslNZusätzliche Infos erhalten Sie auch auf www.ford.comFotos können heruntergeladen werden unter: http://ots.de/eWCByYFord-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten vonFord besuchen Sie bitte www.ford.de.