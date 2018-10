Wayne Marshall bis Sommer 2020 Chefdirigent des WDR Funkhausorchesters

Köln (ots) -Wayne Marshall will sich nach sechs Jahren als Chefdirigent des WDRFunkhausorchesters ab Sommer 2020 wieder intensiver seinerinternationalen Karriere widmen. Unter seiner Leitung entdeckte dasUnterhaltungsorchester die schillernden Werke von Gershwin undBernstein auf neue Art und Weise. Seine einzigartigenInterpretationen und Marshalls grandiose Improvisationskünstebegeisterten das Publikum in NRW und Deutschland.Wayne Marshall: "Die Entscheidung, den Vertrag auslaufen zu lassen,ist mir nicht leicht gefallen, denn ich liebe es, Chefdirigent desWDR Funkhausorchesters zu sein. Das WDR Funkhausorchester ist ein sovielseitiges Orchester, das auf höchstem Niveau spielt, da muss manals Chefdirigent viel Zeit einsetzen. Andererseits bin ich selbst alsMusiker und Dirigent auch sehr häufig zu Konzerten in Europa undinternational unterwegs. Darauf möchte ich mich in Zukunftkonzentrieren. Aber ich komme sehr gern auch weiterhin alsregelmäßiger Gast zu diesem Orchester, das mir ans Herz gewachsenist, zurück."Mit "Symphonic Jazz" setzt Wayne Marshall einen großen Schwerpunkt imProgramm. In dieser ganz auf Marshall zugeschnittenen Reihe verbindensich seine Liebe zur Improvisation und sein Faible für amerikanischeKomponisten.Highlights in dieser Saison sind unter Marshalls Leitung: Tom Gaebel"Licence to Swing", Till Brönner "Balladen" und "Symphonic Latin" mitdem Altmeister Paquito D'Rivera. Bereits seit über einem Jahr läuftdie erfolgreiche WDR 3-Web-Serie "Wayne interessiert's". In denVideos improvisiert, erzählt und erklärt er Musik von Barock bisJazz.Valerie Weber, WDR Hörfunkdirektorin: "Ich respektiere dieEntscheidung. Auch wenn ich es persönlich sehr bedauere, diesenherausragenden Musiker, diesen wundervollen Organisten undcharismatischen Unterhalter nicht mehr als Chefdirigent bei uns zuhaben. Er hat das WDR Funkhausorchester beflügelt und so bekanntgespielt, dass es inzwischen Wartelisten für die Abonnements dieserSpielzeit gibt. Ich freue mich über jede Produktion, die er auch über2020 bereit ist als Gastdirigent zu übernehmen."Der britische Dirigent, Organist und Pianist Wayne Marshall (* 1961in Oldham) ist seit der Saison 2014/2015 Chefdirigent des WDRFunkhausorchesters.Seit 1996 ist Wayne Marshall Organist in Residence an der BridgewaterHall in Manchester. Als Organist und Pianist liegt ihm besonders dieMusik amerikanischer Komponisten des 20. Jahrhunderts wie Gershwinund Bernstein am Herzen, seine Interpretationen werden gefeiert. Erspielte umfangreiche Aufnahmen für zahlreiche Labels ein, seine CD»Gershwin Songbook« wurde mit dem ECHO ausgezeichnet.Er konzertierte unter der Leitung von Dirigenten-Legenden wie SimonRattle oder Claudio Abbado u.a. mit den Berliner Philharmonikern, demLondon Symphony Orchestra und dem Los Angeles Philharmonic Orchestra,und gab Konzerte u.a. im Wiener Konzerthaus, im Konzerthaus Dortmund,in der Walt Disney Concert Hall, in der Royal Albert Hall, imNational Grand Theatre in Beijing und in den Kathedralen von Florenzund Paris (Notre-Dame). Wayne Marshall arbeitet außerdem regelmäßigmit hochkarätigen Solisten zusammen, wie Wynton Marsalis, DianeReeves oder Sabine Meyer.2007 wurde er Erster Gastdirigent des Orchestra Sinfonica di MilanoGiuseppe Verdi. Bei seinen Gastdirigaten begegnete erSpitzenorchestern in aller Welt, wie dem Royal Stockholm PhilharmonicOrchestra, dem Gewandhausorchester Leipzig, dem St. Louis SymphonyOrchestra, den Wiener Symphonikern oder dem PhilharmonischenOrchester Rotterdam. Einladungen führten ihn mehrfach zu den BBCProms und an Opernhäuser in Washington, Dallas, Montreal, Paris undBerlin. 2004 erhielt er die Ehrendoktorwürde der BournemouthUniversity. 2010 wurde er »Fellow of the Royal College of Music«.Wayne Marshall lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern inValletta auf Malta.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationBarbara FeiereisTelefon 0221 220 7122E-Mail: barbara.feiereis@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell