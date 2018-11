Wayne Carpendale: Familie statt Langzeit-Engagements

Hamburg (ots) - In der Gefühlswelt von TV-Star Wayne Carpendalehat sich durch die Geburt seines Söhnchens im Mai "alles und garnicht so viel" geändert. "Natürlich ändert sich der Fokus, derTagesablauf, die Selbstständigkeit, immer das zu tun, worauf mangerade Lust hast", sagt er im Interview mit GALA (Heft 46/2018, abheute im Handel). "Aber im Zentrum unserer kleinen Familie stehtimmer noch die Beziehung mit meiner Frau." Carpendale heiratete dieTV-Moderatorin Annemarie Warnkross im Jahr 2013. Trotz seiner kleinenFamilie gehe es für ihn nun "auf jeden Fall mit der Schauspielereiund der Moderation weiter", so der ehemalige ZDF-"Landarzt"Carpendale. "Allerdings habe ich langfristige Engagements abgesagt,weil ich zu Hause dabei sein will."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell