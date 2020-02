Unterföhring (ots) - 26. Februar 2020. Diese Promis wollen beweisen, dass siekeine Schnarchnasen sind: Wayne Carpendale, David Odonkor, Paula Lambert, CandyCrash, Manuel Cortez und Simon Gosejohann treten in der ProSieben Live-Show "Werschläft, verliert!" am 14. März gegeneinander an. 60 lange Stunden vor der Showdürfen die Prominenten nicht schlafen. Der Zuschauer ist ab Donnerstag (12.März, 8:15 Uhr) via Live-Stream auf www.prosieben.de/schlaflos Zeuge. AmSamstag, 14. März um 20:15 Uhr battlen sich die Schlaflosen live auf ProSiebenin Geschicklichkeits- und Aufmerksamkeitsspielen. Wer schafft es, die meistenChallenges für sich zu entscheiden? Schläft gar ein prominenter Spieler währendeiner Herausforderung live ein? Es gilt: Hier gewinnt, wer am längsten wach ist.Thore Schölermann moderiert die Live-Show. Als Schlafexperte steht ihm Prof. Dr.med. Ingo Fietze zur Seite.Tickets für die Live-Show "Wer schläft, verliert!" sind erhältlich unterhttps://tickets.endemolshine.de/shows/384."Wer schläft, verliert!" - am Samstag, den 14. März 2020, um 20:15 Uhr aufProSiebenPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Kommunikation/PREntertainment/Fiction Nathalie Galina Tel. +49 (89) 9507-1186Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4531190OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell