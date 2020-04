Wayfair: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

An der Heimatbörse New York notiert Wayfair per 12.04.2020, 16:40 Uhr bei 77.87 USD. Wayfair zählt zum Segment "Internet Einzelhandel".

Nach einem bewährten Schema haben wir Wayfair auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Wayfair mit einer Rendite von -47,8 Prozent mehr als 56 Prozent darunter. Die "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,09 Prozent. Auch hier liegt Wayfair mit 53,89 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 23 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Wayfair-Aktie sind 11 Einstufungen "Buy", 9 "Hold" und 3 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 3 als Hold und 1 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 89,59 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (76,85 USD) ausgehend um 16,58 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Wayfair von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Wayfair von 76,85 USD ist mit -22,35 Prozent Entfernung vom GD200 (98,97 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 65,22 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +17,83 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Wayfair-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.