Wayfair Aktie: Das war nicht abzusehen!

Am 05.05.2022, 23:58 Uhr notiert die Aktie Wayfair an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 90.76 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Internet Einzelhandel".

Nach einem bewährten Schema haben wir Wayfair auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Wayfair. Es gab insgesamt drei positive und zehn negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Wayfair daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält Wayfair von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 18 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Wayfair-Aktie sind 10 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 3 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 0 Hold- und 2 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Sell"-Titel. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 233,78 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (90,76 USD) ausgehend um 157,58 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Wayfair von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Wayfair liegt mit einem Wert von 159,56 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 291 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" von 40,78. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".

