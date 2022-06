Wayfair Aktie: Nichts mehr zu lachen!

An der Börse New York notiert die Aktie Wayfair am 02.06.2022, 08:07 Uhr, mit dem Kurs von 57.3 USD. Die Aktie der Wayfair wird dem Segment "Internet Einzelhandel" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Wayfair auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Wayfair derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 180,33 USD, womit der Kurs der Aktie (57,3 USD) um -68,22 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 85,82 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -33,23 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -83,45 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Wayfair damit 124,31 Prozent unter dem Durchschnitt (40,86 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 74 Prozent. Wayfair liegt aktuell 157,45 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 159,56 ist die Aktie von Wayfair auf Basis der heutigen Notierungen 292 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (40,68) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".