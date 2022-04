Wayfair-Aktie: Kursziel um 17% gesenkt!

Analystin Anna Andreevasenkte das Kursziel für(NYSE:W) von $180 auf $150 und hält an der Einstufung „Buy“ für die Aktie fest, was ein Kurspotenzial von 37% bedeutet. Der Analyst merkte an, dass die kurzfristigen Trends des Unternehmens inmitten eines volatilen makroökonomischen Umfelds unter Druck bleiben. Andreeva gab an, dass Wayfair eine Marktdurchdringung von 2,4 % in seinem größten Markt, den USA, hat, der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!