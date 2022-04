Wayfair-Aktie: Aktien im Freifall! Was ist da los?

Anleger schätzen Inflationsdruck ein Die Aktien von Wayfair Inc (NYSE:W) werden am Montag zusammen mit mehreren anderen Unternehmen im breiteren zyklischen Konsumsektor inmitten der allgemeinen Marktschwäche niedriger gehandelt, da ein Anstieg der Anleiherenditen die Aktien belastet. Am Montag steigt sie wieder an und liegt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 2,857%. Die Stärke kommt, da die Anleger weiterhin den Inflationsdruck einschätzen. Die… Hier weiterlesen