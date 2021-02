Way of Will Inc., Tochtergesellschaft von New Wave, stärkt Partnerschaft mit David Youngson & Associates, um Shopping-Erfahrung für kanadische Verbraucher zu verbessern

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Quelle: IRW Press

Toronto, 25. Februar 2021. New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK: TRMNF) („New Wave“ oder das „Unternehmen“), ein Investmentemittent, der Kapital- und Unterstützungsdienstleistungen anbietet, gab die Erweiterung der kanadischen Marktpräsenz von Way of Will in den Kategorien Geschenkartikel und Körperpflegeprodukte bekannt, nachdem die laufende Partnerschaft mit David Youngson & Associates fortgesetzt wurde.

