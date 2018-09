WayRay erhält in seiner Serie-C-Finanzierungsrunde, angeführt von Porsche und mit Begleitung von Hyundai Motor, JVCKENWOOD und weiteren Investoren, 80 Millionen Dollar (68,5 Millionen Euro)

Zürich (ots) -Das Schweizer Deep-Tech-Startup WayRay hat eine Serie-C-Runde mitPorsche als strategischer Lead-Investor abgeschlossen, umholographische Augmented Reality-Lösungen (AR) für dieAutomobilbranche und andere Industriebereiche anzubieten. WayRay willsich nächstes Jahr in ein Milliarde-Dollar-Unternehmen entwickeln.Heute hat das holographische AR-Technologie-Unternehmen WayRayeine Neuinvestition von Porsche, Hyundai Motor, Alibaba Group, ChinaMerchants Capital, JVCKENWOOD und Consortium of Sovereign WealthFunds (JBIC und Partner) gemeldet. Die neu beschaffenen Finanzmittelsollen die Fokussierung des Unternehmens auf Forschung & Entwicklung,Industrialisierung und Erweiterung des Teams beschleunigen, damitsich WayRay zu einem Anbieter von holographischen AR-Lösungen fürAutomobilhersteller entwickelt.Die Zusammenarbeit zwischen Porsche und WayRay entstand im Rahmender Innovationsplattform "Startup Autobahn". Jetzt steigt derdeutsche Sportwagenhersteller bei dem jungen Schweizer Unternehmenein.Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat das Schweizer Startup WayRaymehr als 100 Millionen Dollar eingesammelt. Bis Ende 2019 strebt dasUnternehmen an, zum Einhorn zu werden und die 1 Milliarde-DollarMarke zu knacken.Bei seinem Wechsel von Startup in Scaleup plant WayRay dieeingeworbenen Finanzmittel dafür zu nutzen, eine neueProduktionsstätte in Deutschland aufzubauen. Die Investitionen würdenWayRay helfen, das Portfolio zu diversifizieren und seine innovativeTechnologie in verschiedene Wirtschaftszweige zu bringen - vonholographischen AR-Anwendungen im Fahrzeug zu AR-Smartglass fürintelligente Haustechnik und Bauindustrie.WayRay entwickelt und vertreibt holographische AR-Lösungen, dievirtuelle Objekte nahtlos in die reale Welt rund ums Autointegrieren. Dadurch wird die Echte Erweiterte Realität (True AR)geschaffen. Im Vergleich zu den im Markt vorhandenen konventionellenHead-up-Displays bietet die innovative Technologie WayRays daskleinere Projektionssystem, das in beinahe jedes Wunschautointegriert werden kann. Das System verfügt über ein außerordentlichbreites Sichtfeld, das mehrere virtuelle Objekte in angenehmerEntfernung vom Autofahrer darstellen lässt. Neben WayRay existiertmomentan kein anderer Technologieanbieter, der diesen technischenParameter erreichen kann. Ein weiterer wesentlicher Vorteil WayRaysist die Möglichkeit, seine holographischen AR-Lösungen an Autofahrerund Passagiere klassischer Autos sowie autonom fahrender Wagenanzupassen.Lutz Meschke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und VorstandFinanzen und IT von Porsche: "Das Team von WayRay hat eineeinzigartige technische Expertise mit fundierten Hintergründen ausder Raumfahrt, Hardware- und Softwareentwicklung. Es hat sichgezeigt, dass die innovativen Ideen und Produkte von WayRay enormesPotential haben. Wir sind davon überzeugt, dass wir unseren Kundenauf dieser Basis künftig Porsche-typische Lösungen anbieten können.Deshalb haben wir uns für ein strategisches Investment entschieden."Dr. Youngcho Chi, Innovationsleiter und Executive Vice Presidentvon Hyundai Motor Group: "WayRay verfügt über eine bemerkenswerteErfahrung mit Hardware- und Softwareentwicklung für holographischeAugmented Reality Head-up-Displays. Die Kooperation zwischen Hyundaiund WayRay wird uns helfen, ein neues Ökosystem aufzubauen, um dieAR-Technologie nutzbar zu machen. So werden sich nicht nurNavigationssysteme, sondern auch die neue AR-Plattform fürIntelligente Städte und Gebäudetechnik weiterentwickeln. Auf dieseWeise wird die Hyundai Motor Group Fahrerlebnisse in Zukunft nochinnovativer gestalten."Vitaly Ponomarev, Gründer und CEO von WayRay: "Wir alsTechnologie-Unternehmen haben das Ziel, bahnbrechende Innovationen zuschaffen. Es geht uns um weit mehr als holographische AugmentedReality-Displays und neue Oberflächen. Gemeinsam mit Investoren undPartnern wie Porsche und Hyundai treiben wir unsere Technologie undihre Anwendung weiter voran."Über WayRayDas 2012 gegründete Unternehmen WayRay mit Hauptsitz in Zürichentwickelt im Bereich holographische AR-Technologien undAR-Benutzeroberflächen. Durch seine volle Kontrolle über den gesamtenF&E-Prozess von Produktentwicklung bis Prototypentests hat sichWayRay von einem Startup zu einem vollständigen Produzenten vonholographischen optischen Systemen, Hardware und Software gewandelt.WayRay beschäftigt derzeit rund 250 Mitarbeiter und hat Büros inder Schweiz, China, Russland und in den USA. Außerdem ist ab 2019 einProduktionsstandort in Deutschland geplant.Im Bereich der Automobilwirtschaft entwickelt WayRay das weltweiterste holographische AR-Navigationssystem für den Aftermarket namensNavion und integrierte holographische AR-Displays fürAutomobilhersteller. Darüber hinaus bietet das Startup das True ARSDK an, ein Software Development Kit für Entwickler sowie dasAutoortungsgerät Element für die intelligente Fahrweise. In den letzten Jahren hat WayRay erfolgreiche Partnerschaftsprojekte mit verschiedenen Automobilherstellern umgesetzt.