Wavestone und Q_PERIOR beschließen strategische Partnerschaft

München (ots) - Im Zuge der internationalen Expansionsstrategiegibt Q_PERIOR die strategische Non-Equity-Partnerschaft mit derfranzösischen Unternehmensberatung Wavestone bekannt.Durch die Partnerschaft können beide Unternehmen ihre Kunden inFrankreich und Deutschland noch besser bei Transformationsprojektenbegleiten. Sie eröffnet grenzüberschreitende Geschäftsmöglichkeiten,ermöglicht den kontinuierlichen Austausch von Erfahrungen und schafftSynergien. Schon heute verfolgen Wavestone und Q_PERIOR einenvergleichbaren Beratungsansatz, der in der Vergangenheit bereits beigleichen Kunden in der Versicherungs- und Bankenbranche zum Einsatzkam. Diese Expertise soll in Zukunft auf weitere Branchen undIndustrien ausgeweitet werden."Wavestone und Q_PERIOR teilen ähnliche Werte, Serviceangebotesowie Wachstumsziele und besitzen eine vergleichbareMarktpositionierung und Größe. Zudem streben beide Unternehmen nachUnabhängigkeit", so Reza Maghsoudnia, Strategic Development Directorbei Wavestone. "Diese Elemente stellen eine ideale Voraussetzung füreine effiziente Zusammenarbeit und die Entwicklung von Synergiendar."Karsten Höppner, CEO von Q_PERIOR, kommentiert: "Die Partnerschaftermöglicht es beiden Unternehmen, ihre Beratungskompetenzinternational weiter auszubauen, Erfahrungen auszutauschen und neueGeschäftsmöglichkeiten zu eröffnen. Ich bin davon überzeugt, dass wirauf der Grundlage unserer starken gemeinsamen Werte von Anfang aneinen echten Mehrwert für beide Seiten schaffen werden."Wavestone ist mit rund 3000 Mitarbeitern an acht Standorten diegrößte unabhängige Beratung in Frankreich. Das Unternehmen ist an derEuronext Paris gelistet und wurde als "Great Place to Work®"ausgezeichnet. Q_PERIOR beschäftigt über 1100 Mitarbeiter an zwölfStandorten und gehört zu den führenden Managementberatungen inDeutschland (Lünendonk 2018, Platz 4). Die Business- und IT-Beratungwurde 2019 vom Wirtschaftsmagazin brand eins in die Liste derinnovativsten Unternehmen aufgenommen und mit dem Siegel "BesteBerater 2019" ausgezeichnet.Pressekontakt:Q_PERIOR AGwww.q-perior.compressestelle@q-perior.comPhilipp SchneiderKommunikation Deutschland, ÖsterreichTelefon: +49 89 45599 257Mobil: +49 151 42200816Original-Content von: Q_PERIOR AG, übermittelt durch news aktuell