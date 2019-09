Wave Financial gründet weltweit ersten Bitcoin Yield Fund: Den Wave BTC Income & Growth Digital Fund

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Los Angeles (ots/PRNewswire) - Wave Financial LLC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2585513-1&h=3413005047&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2585513-1%26h%3D761891768%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wavegp.com%252F%26a%3DWave%2BFinancial%2BLLC&a=Wave+Financial+LLC) (Wave), eine führende Firma fürVermögensverwaltung mit Schwerpunkt auf digitalen Assets, hat heutedie Gründung des Wave BTC Income & Growth Digital Fund Ltd bekanntgegeben, des ersten Yield-Fonds auf Grundlage von Krypto-Derivatenauf dem Markt.Der Wave BTC Income & Growth Digital Fund ist ein auf denBritischen Jungferninseln eingetragener Fonds, der Bitcoins (BTC)hält. Das Investitionsziel besteht darin, Erträge zu erzielen, indemKaufoptionen auf BTC, die im Fonds gehalten werden, verkauft werden.Der Fonds erwartet, dass solche Optionsverkäufe aufgrund der hohenVolatilität von BTC ein attraktives Agio erzielen. Dies soll füreinen Ertrag sorgen, der monatlich ausgezahlt werden kann.Der Fonds zielt darauf ab, monatlich eine Dividende von 1,5 % desInventarwerts auszuzahlen. Wird dies erreicht, resultiert es in einemJahres-Zielertrag von 18 %. Agio, der über dem Zielertrag liegt, wirddem Fonds abzüglich einer Performancegebühr wieder gutgeschrieben, umweitere BTC zu kaufen, was zum Wachstum des Inventarwerts beiträgt.Der Fonds generiert diesen Agio durch den Verkauf von Kaufoptionenmit Ausübungspreisen, die den derzeitigen Preis übersteigen. Damitbleibt zudem für Investoren Raum, potentiellen BTC-Kursspielraum nachoben zu nutzen. Fidelity Digital Assets wird für die BTC des FondsVerwahrung bereitstellen."Investoren mit hohem Nettovermögen haben starkes Interesse aninnovativen Ertragsprodukten mit Potenzial für Kursspielraum nachoben. Dieses Produkt wertet die höhere Volatilität von BTC aus, umErträge zu erzielen. Dies geschieht unabhängig von den Zinssätzen undes wird ein bestimmtes Potenzial für Kursspielraum nach obenbeibehalten", sagte Benjamin Tsai, Präsident von Wave.Für interessierte Investoren wird der Wave BTC Income & GrowthDigital Fund Fonds-Token herausgeben, die auf kryptographischerTechnik basieren, die der Technik zur Erzeugung und Übertragungausgewählter virtueller Währungen ähnelt. Wave rechnet damit, dass eszu einem späteren Zeitpunkt möglich sein wird, Token in alternativenHandelssystemen zu handeln."Die Zielsetzung von Wave lautet, Investoren einendiversifizierten Zugang zu Krypto-Assets zu eröffnen", sagte DavidSiemer, CEO von Wave. "Dies ist eine alternative Möglichkeit, überBTC-Potenzial zu verfügen."Potentielle Investoren müssen sich bewusst sein, dassInvestitionen in Fonds oder Token mit hohem Risiko einhergehen. Bittelesen Sie das Memorandum zur Privatplatzierung sorgfältig, in dem diesignifikantesten Risiken einer solchen Investition besprochen werden.Investitionen in Fonds/Token eignen sich nur für kenntnisreicheInvestoren mit Erfahrung in Investitionen in private Fonds, welchedie Strategien des Fonds nutzen, die mit Investitionen in und Handelvon Krypto-Assets vertraut sind, und die einen Verlust dervollständigen Investition in Fonds/Token verkraften können.Der Fonds verkauft Fonds/Token nur außerhalb der USA an Personenohne US-Staatsangehörigkeit in Konformität mit Bestimmung S desSecurities Act von 1933, bzw. in den USA nur an akkreditierteInvestoren gemäß Regelung 501(a) der Bestimmung D des Securities Act,gemäß einer Ausnahme von der Registrierung unter Regelung 506(c) derBestimmung D. Fonds/Token sind nur zum Kauf beim Fonds oder vonMaklern/Händlern erhältlich, die Wave im Auftrag des Fonds engagiert.Weitere Anfragen bitte an: operations@wavegp.com.Angebot und Verkauf der Token des Fonds, der Fonds sowie dessenVerwalter sind und werden nicht bei der US- Börsenaufsicht Securitiesand Exchange Commission registriert und unterliegen nicht denAnforderungen zur Offenlegung sowie bestimmten sonstigenAnforderungen, welche die US-Wertpapiergesetze machen. Investorengenießen damit nicht den Schutz dieser Gesetze. DiesePressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder Werbung oderAngebot zum Kauf der Wertpapiere in den USA oder anderenGerichtsbarkeiten dar. Angebote zum Verkauf der Fonds-Token geschehenausschließlich gemäß Memorandum der Privatplatzierung des Fonds.PrognosenDiese Presseveröffentlichung enthält Prognosen. Prognosen sind anAusdrücken wie "würde", "sollte", "erwarten", "vorhersehen" sowieähnlichen Begriffen zu erkennen. Prognosen geben weder vorliegendeFakten wieder, noch sind sie Zusicherungen künftiger Performance.Stattdessen erfolgen sie auf Grundlage unserer derzeitigenÜberzeugungen, Erwartungen und Annahmen bezüglich der Zukunft unsererGeschäftstätigkeit, künftiger Pläne und Strategien, Vorhersagen,erwarteter Ereignisse und Trends, der Wirtschaft und sonstigerkünftiger Bedingungen. Da Prognosen sich auf die Zukunft beziehen,unterliegen sie bestimmten Unsicherheiten, Risiken und Veränderungender Umstände, die schwierig vorherzusagen sind, und derer viele sichunserer Kontrolle entziehen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse undfinanziellen Bedingungen können wesentlich von denen abweichen, diein den Prognosen zum Ausdruck kommen. Daraus folgt, dass man sich aufsolche Prognosen nicht verlassen darf. Wichtige Faktoren, die dazuführen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse und finanziellenBedingungen wesentlich von denen abweichen könnten, die in denPrognosen genannt werden, sind unter Anderem Änderungen derwirtschaftlichen Bedingungen in den USA und weltweit und speziellsolche der weltweiten Finanz- und Währungsmärkte.Die Prognosen in dieser Presseveröffentlichung erfolgen nur zumDatum dieser Veröffentlichung und der Fonds lehnt - wenn nicht andersvon staatlichen Wertpapiergesetzen gefordert - jegliche Verpflichtungab, Prognosen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, umnachfolgende Ereignisse oder Umstände wiederzugeben.Informationen zu WaveWave Financial (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2585513-1&h=3132784510&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2585513-1%26h%3D1296570334%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wavegp.com%252F%26a%3DWave%2BFinancial&a=Wave+Financial) stelltInvestmentberatung und Vermögensverwaltung mit Schwerpunkt auf demschnell wachsenden Bereich der digitalen Assets zur Verfügung. UnterLeitung erfahrener Investoren der Bereiche Risikokapital, Güter undalternativer Assets schlägt Wave für akkreditierte undinstitutionelle Anleger die Brücke zwischen herkömmlicherVermögensverwaltung und der Zukunft des Finanzbereichs.Wave Financial ist in Kalifornien als "Registered InvestmentAdvisor" (CRD#292343) eingetragen und bietet Dienste für dieFinanzverwaltung und Beratung für Investoren und Firmen im Bereichder digitalen Assets an.Pressekontakt:Jessica GilbertJessica@wavegp.com833-331-9283Original-Content von: Wave Financial, übermittelt durch news aktuell