Unterföhring (ots) -Das ist Deutschlands wohl süßeste Schulklasse: Hundewelpen wieDackelmädchen Lotte und der kleine Mischling Gustav haben ihre neuenFamilien voll im Griff. An der Leine zerren, auf den Teppich pieselnoder die Couch anknabbern machen eben richtig Spaß - und außerdemwissen es die Kleinen ja noch nicht besser. Doch ab Sonntag, 31. März2019, um 17:20 Uhr, beginnt für sechs kuschelige Welpen der Ernst desHundelebens. Denn dann ruft "Der Welpentrainer" auf sixx zumUnterricht!Jede Woche empfängt Hundetrainer André Vogt die verspieltenHundekinder in seinem Welpen-Schul-Loft in Köln-Ehrenfeld. Vomverwöhnten Rauhaardackel-Mädchen bis zum Mischlings-Welpen aus demTierschutz - in der Hunde-Kita treffen Vierbeiner mit ganzunterschiedlichen Geschichten und Hunde-Besitzer mit individuellenAnsprüchen und Persönlichkeiten aufeinander. Stubenreinheit,Leinenführigkeit, Gehorsam, Autofahren, Tierarztbesuche, Ausflüge indie Stadt ... Jeder Welpe hat unterschiedliche Challenges, eineeigene Persönlichkeit und braucht individuelle Ansprache - undgleiches gilt natürlich für die jeweiligen Frauchen und Herrchen.Denn wie bei Menschen-Eltern hat Mann/Frau individuelle Vorstellungenvon der Erziehung. Da bleiben Pannen und Chaos, aber auch jede Mengetierischer Spaß nicht aus.Hundetrainer André Vogt: "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hansnimmermehr. Insbesondere in der Welpen-Phase ist die Erziehung nochleicht umzusetzen. Wenn man bedenkt, dass ein Hund 12 bis 16 Jahrealt wird, macht es auf jeden Fall Sinn, sich gleich zu Beginn um dieErziehung und die Prägung zu kümmern. Zum Beispiel beeinflussen gutaufgebaute Welpen-Spielstunden das Sozialverhalten der Tiere extrempositiv." Traumhund oder Problemfall: Wie werden sich die sechskuscheligen Fellnasen - und ihre Besitzer - entwickeln?Im Online-Quiz "Welpenschule" können alle Hunde-Fans spielerisch zumHunde-Profi werden. Bei den Trainingsfragen können die sixx-Userfleißig Leckerlis zur Belohnung sammeln. TV-"Welpentrainer" AndréVogt und die Welpen Sammy, Käthe, Lotte & Co. führen durch das Quizunter: www.sixx.de/welpenschule."Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!" Sonntag, 31. März2019, immer um 17:20 Uhr, auf sixxProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEva GradlKommunikation / PR Factual & SportsTel. +49 [89] 9507-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comhttp://presse.sixx.deBildredaktionSusanne KarlTel. +49 [89] 9507-1173Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell