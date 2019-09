Watts Water: Bitte unbedingt beachten!

Per 13.09.2019, 10:10 Uhr wird für die Aktie Watts Water am Heimatmarkt New York der Kurs von 98.74 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Industriemaschinen".

Unsere Analysten haben Watts Water nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Watts Water-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Watts Water vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (107 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 8,56 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 98,56 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Watts Water eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Watts Water erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 16,67 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um 10,53 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +6,14 Prozent im Branchenvergleich für Watts Water bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,86 Prozent im letzten Jahr. Watts Water lag 7,81 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Watts Water wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Watts Water auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.