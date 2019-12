Wattner SunAsset 9 übernimmt zweites Solarkraftwerk Portfolio bewährter deutscher Solarkraftwerke / Bis zu 49,5% Zinsen in 11 Jahren

Köln (ots) - Einen Monat nach Beginn der Zeichnungsfrist hat Wattner SunAsset 9die nächsten beiden Solarkraftwerke für insgesamt 1,6 Millionen Euro übernommen.Es handelt sich um die Freiflächenanlagen Katharinenrieth I & II mit einerGesamtleistung von 3,899 Megawatt und einer gesetzlich garantierten Vergütungfür den Solarstrom in Höhe von 0,2843 Euro je Kilowattstunde.Das aktuelle Portfolio des SunAsset 9 besteht aus 3 produzierendenSolarkraftwerken mit einer Gesamtleistung von rund 6 Megawatt, die die Zinsenfür die Anleger erwirtschaften. Weitere Kraftwerke mit rund 26 Megawatt Leistungsind zur Übernahme vorgesehen.Die Vermögensanlagen Wattner SunAsset 9 erwirbt und betreibt bereitsproduzierende deutsche Solarkraftwerke bis zum Ende ihrer Laufzeit - mitweiterhin gesetzlich garantierter Vergütung. Es gibt kein Risiko aus derErrichtung der Solarkraftwerke. Investitionsobjekte stehen ausreichend zurÜbernahme bereit. Durch langfristige Zinsbindung sind Risiken derBankfinanzierung der Kraftwerke ausgeschlossen.Die Emittentin Wattner SunAsset 9 beabsichtigt, wenigstens 10.000.000 Euro inForm von qualifizierten Nachrangdarlehen einzuwerben. Die Laufzeit derVermögensanlagen beträgt diesmal nur 11 Jahre - bis zum 31.12.2030. DerMindestdarlehensbetrag liegt bei 5.000 Euro, ein Agio fällt nicht an.Die Anleger können sich innerhalb des SunAsset 9 für zwei verschiedeneVermögensanlagen entscheiden: bei Zeichnung von 5.000 Euro bis 24.000 Euro gibtes über die gesamte Laufzeit jährlich 4,0% Zinsen; ab 25.000 Euro erhalten dieAnleger jedes Jahr 4,5% Zinsen auf ihren Darlehensbetrag. Insgesamt erhalten dieAnleger damit in den 11 Jahren entweder 44% oder 49,5% Zinsen. Die vollständigeTilgung der Nachrangdarlehen erfolgt zum Ende der Vermögensanlagen in den Jahren2029 zu 40% und die verbleibenden 60% zum Ende des Jahres 2030.Zusätzlich erhalten Anleger, die bis zum 31.12.2019 zeichnen, einmalig einenFrühzeichnerbonuszins in Höhe von 1% auf den Anlagebetrag.Wattner SunAsset 9 wurde von Wattner mit einem Eigenkapital von 500.000 Euroausgestattet, das voll eingezahlt ist und bis zum Ende der Vermögensanlagen inder Gesellschaft verbleibt. Damit dient es als Sicherheit für die gesamteLaufzeit der Nachrangdarlehen.WATTNERWattner ist das einzige auf Projektierung, Errichtung und Betriebsführung vonEnergieanlagen spezialisierte ingenieurgeführte Emissionshaus mit den meistenMegawatt-Solarkraftwerken in Deutschland. Mehr als 8.000 Anleger haben sichbisher für Wattner entschieden und von den stabilen Erträgen der angebotenenVermögensanlagen profitiert.Pressekontakt:Klaus SachsenthalPublic RelationsTel.: +49 221 355 006-52Fax: +49 221 355 006-79E-Mail: presse@wattner.deInternet: www.wattner.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/71043/4466717OTS: Wattner AGOriginal-Content von: Wattner AG, übermittelt durch news aktuell